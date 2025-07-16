



Як перетнути кордон поблизу Герци: тактика, ризики та наслідки - 16.07.2025 11:06

Як утікачі пробують перетнути кордон поблизу Герци: тактика, ризики та наслідки

За останній рік прикордонники Чернівецького загону неодноразово перехоплювали спроби незаконного перетину державного кордону у районі Герци. Найчастіше порушники намагаються потрапити до Румунії пішки — щоб уникнути офіційного контролю та відповідальності.

Які схеми використовують

За даними Держприкордонслужби, утікачі зазвичай застосовують одну з таких моделей:

Пішки до кордону через околиці Герци

Люди рухаються безпосередньо до меж румунської території, користуючись старими польовими стежками або просіками. Деколи їх "проводить" місцевий мешканець, який за гроші вказує маршрут — навіть із дистанційним керівництвом від організаторів.

Оплата значних сум

Так, одному мешканцю Тернопільщини обіцяли переправу за 20 тисяч доларів США. Найчастіше ж йдеться про суми від кількох тисяч до понад 10 000 доларів залежно від маршруту, ризикованості й типу послуг.

Зміна локацій і умов пересування

Щоб уникнути фіксації прикордонниками, учасники схеми пересуваються, часто міняють маршрути, ховаються на ділянках зі слабким інтернет-зв’язком або навіть заходять у балку, де легше перетинати кордон непомітно.

Виявлення та затримання

Як показує практика, навіть вночі, коли здаля складно що-небудь побачити, прикордонники оперативно виявляють порушників:

Тепловізійні камери на гелікоптерах

Одна така операція — одразу після виявлення групи ховалася двоє чоловіків поблизу кордону. Завдяки тепловізору їх знайшли та затримали за кілька сотень метрів до державної межі



"Фотопастки" і наземні патрулі

У прикордонній зоні встановлені камери, які фіксують рух людей поблизу огорожі. Наприклад, нещодавно такі засоби роботи допомогли оперативно затримати двох ухилянтів біля відділу прикордонної служби «Герца» — попереджено спробу перетину за метрів 300 від кордону

Організатора перевезення, який залучив провідника, можуть підозрювати за ст. 332 ККУ (незаконний перетин кордону); затриманому вже обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави



Чому район Герци популярний для спроб втечі

Герца — містечко у Чернівецькій області, розташоване близько до кордону з Румунією. Район характеризується:

Малолюдністю та слабким патрулюванням у деяких лісистих і польових ділянках; Наявністю польових стежок, якими легко маскуватись у темряві; Відсутністю повсюдного відео- або радарного спостереження в певних секторах.

Статистика і цифри

Останні випадки показали, що надію перетнути кордон у такому способі покладали на 37-річного жителя Хмельниччини та буковинця, які мали намір пробратись до Румунії, але були затримані уже за 300 метрів від межі

Днями 4 чоловікам не вдалося непомітно потрапити до країн ЄС – їх вчасно виявили прикордонники на ділянці відділу «Герца» завдяки пильності оператора безпілотника. Попри ретельне маскування у рослинності та використання онлайн-карти для орієнтації, порушників вдалося перехопити.

Оператор дрона зафіксував рух осіб, які прямували у бік державного кордону, та оперативно скоригував дії прикордонного наряду. Завдяки точному наведення група реагування швидко вийшла на ймовірне місце порушення й здійснила затримання. Чоловіки намагались утекти, однак усіх чотирьох вдалося зупинити та доставити для з’ясування обставин.

Як з’ясувалося, затриманими виявились мешканці Чернігівської та Івано-Франківської областей. Вони намагалися нелегально покинути територію України, користуючись цифровою навігацією, аби обійти офіційні пункти пропуску.

За результатами перевірки на всіх осіб складено адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину кордону. Надалі справу розглядатиме суд, який і визначить ступінь відповідальності кожного з порушників.



Є й більш масштабні випадки: один з мешканців заплатив 20 000 доларів, очікуючи допомогу від організатора, але був затриманий неподалік кордону. Його провідник — місцевий житель — теж підозрюється і перебуває в розшуку чи під слідством

Що варто знати нашим читачам

Незаконне перетинання кордону несе реальні ризики: затримання, адміністративні або кримінальні справи, штрафи чи навіть тюремне ув’язнення.

Наслідки для порушників

Затримані особи, в тому числі мешканці Чернівецької та Тернопільської області, отримують адміністративні протоколи — за ст. 202 або 204 КУпАП. У деяких випадках проти них порушують кримінальні справи:

До того ж це небезпечно для життя: пересування вночі, у полі, без належного обладнання може призвести до травм або втрати орієнтації.

Закон не передбачає помилок для мобілізованих осіб, які покидають територію України без дозволу — ризики карного переслідування суттєво зростають.

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