



У Чернівцях вилучили кокаїн на 6 мільйонів гривень - 23.07.2025 09:03

У Чернівцях знешкоджено міжнародну наркосхему: у двох іноземців вилучили кокаїн на 6 мільйонів гривень

У Чернівецькій області вдалося викрити транснаціональну мережу, яка займалася ввезенням кокаїну з країн Євросоюзу до України. Завдяки спільним діям Служби безпеки України та обласної прокуратури була проведена масштабна спецоперація, під час якої затримали двох іноземних громадян, що намагалися незаконно реалізувати наркотики на території України.

Про це повідомляє сайт міста Чернівці Платинова Буковина.

Канал постачання із Європи: як працювала схема

За оперативною інформацією, двоє 54-річних громадян однієї з європейських країн налагодили стабільний канал переправлення кокаїну з території ЄС. Використовуючи налагоджені кримінальні зв’язки, вони контактували з потенційними оптовими покупцями, попередньо з’ясовуючи попит на наркотичні засоби.

Зловмисники систематично прибували в Україну, привозячи із собою партії кокаїну з метою їх подальшого збуту. Щоб залишитися поза полем зору правоохоронців, іноземці змінювали місця проживання: орендували житло на короткий термін, часто мешкали у хостелах або квартирах на добу. Така модель переміщення ускладнювала відстеження їхніх пересувань.

Затримання та вилучення наркотиків і грошей

Під час проведення обшуків за місцями тимчасового проживання фігурантів, а також у салонах та багажниках їхніх автомобілів, правоохоронці виявили 1,2 кілограма кокаїну, розфасованого в пакети для зручності збуту. За попередніми оцінками, на чорному ринку вартість такої кількості наркотика сягає близько 6 мільйонів гривень.

Крім наркотиків, було знайдено та вилучено понад 100 тисяч євро готівкою — імовірно, частину коштів, отриманих від попереднього збуту, а також фінансовий резерв для продовження злочинної діяльності.

За словами представників СБУ, вилучений кокаїн мав високу ступінь очищення, що свідчить про його виготовлення в умовах промислових лабораторій, і підтверджує версію про постачання із Західної Європи.

Юридичні наслідки: кримінальні провадження та арешти

На теперішній момент триває досудове розслідування. Прокуратура готує офіційне оголошення про підозру затриманим за фактами контрабанди наркотичних засобів та їх реалізації на території України. Правова кваліфікація подій охоплює частини статей 305 (контрабанда наркотичних речовин) та 307 (збут наркотиків) Кримінального кодексу України.

Санкції за вказаними статтями передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найближчим часом суд має обрати запобіжний захід — швидше за все, мова йтиме про тримання під вартою без права на заставу.

Міжнародне співробітництво та розширення слідства

Слідство також з’ясовує, чи були у фігурантів спільники в Україні та за кордоном. Уже встановлено, що затримані мали зв’язки з кримінальними колами не лише в країні свого громадянства, а й у кількох інших європейських державах, а також вели перемовини щодо подальшого постачання наркотиків великими партіями.

Окрім того, розглядається питання залучення до справи органів Європолу та Інтерполу — для перевірки можливої причетності затриманих до аналогічних правопорушень на території Європейського Союзу.

Превенція та посилення контролю

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та повідомляти про будь-яку підозрілу активність, пов’язану з обігом наркотиків. За останні роки українські митні та прикордонні служби значно посилили контроль на кордоні, однак випадки контрабанди з боку іноземців вимагають комплексної роботи та координації з міжнародними партнерами.

Чернівецька область, через своє прикордонне розташування, часто використовується як транзитний регіон для переміщення заборонених речовин. Саме тому місцеві силові структури працюють у посиленому режимі для виявлення і знешкодження подібних схем.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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