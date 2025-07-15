



Названы главные причины смертельных ДТП на дорогах Украины в 2025 году - 15.07.2025 13:03

Названы главные причины смертельных аварий на дорогах Украины в 2025 году

В первой половине 2025 года на украинских дорогах погибли 1367 человек в результате дорожно-транспортных происшествий. Среди погибших – 69 детей. Такие данные приводит ассоциация "Укравтопром", ссылаясь на официальную статистику правоохранительных органов.

За этот же период было травмировано еще 13 895 человек. По-прежнему основными факторами, приводящими к смертельным ДТП, остаются чрезмерная скорость и выезд на встречную полосу движения.

Опасная скорость – главный убийца на дорогах

Согласно данным полиции, больше всего смертей в ДТП зафиксировано именно из-за превышения разрешенной скорости. В таких авариях погибли 751 человек. Несмотря на регулярные кампании по безопасности дорожного движения, украинские водители продолжают игнорировать правила, что приводит к трагическим последствиям.

Встречная полоса – второй самый опасный фактор

Еще одной серьезной причиной роковых аварий стал выезд на встречную полосу без обгона – в результате таких маневров погибли 95 человек. Подобные случаи часто завершаются лобными столкновениями, почти не оставляющими шансов на выживание для участников.

Пренебрежение ПДД пешеходами – также смертельно опасно

Отдельную угрозу представляет неправильное поведение пешеходов. В 67 случаях смертельные последствия были вызваны переходом дороги в неположенном месте. Эта проблема особенно актуальна в населенных пунктах, где люди часто игнорируют пешеходные переходы, рискуя своей жизнью.

Когда чаще всего случаются аварии?

По подсчетам полиции, наибольшее количество аварий происходит в промежутке между 16:00 и 19:00 – именно тогда наблюдается пик автомобильного трафика. Кроме того, опасным днем недели для участников дорожного движения является пятница. Именно в конце рабочей недели люди часто устали или спешат, что повышает риск совершения ДТП.

Ситуация на дорогах остается напряженной

Несмотря на то, что общее количество аварий с погибшими и травмированными за первые шесть месяцев 2025 года осталось практически на уровне аналогичного периода прошлого года – 11 194 случая – ситуация на дорогах остается сложной. Это свидетельствует о необходимости усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения, совершенствовании инфраструктуры и продолжении просветительских мероприятий среди водителей и пешеходов.

Яна Торопова, журналист порталу Платиновая Буковина

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