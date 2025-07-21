Головні причини смертельних аварій на дорогах України у 2025 році

- 21.07.2025 13:00
Головні причини смертельних аварій на дорогах України у 2025 році

Названо головні причини смертельних аварій на дорогах України у 2025 році

Протягом першої половини 2025 року на українських дорогах загинули 1367 осіб унаслідок дорожньо-транспортних пригод. Серед загиблих — 69 дітей. Такі дані наводить асоціація "Укравтопром", посилаючись на офіційну статистику правоохоронних органів.

За цей самий період було травмовано ще 13 895 осіб. Як і раніше, основними чинниками, які призводять до смертельних ДТП, залишаються надмірна швидкість і виїзд на зустрічну смугу руху.

Небезпечна швидкість — головний убивця на дорогах

Згідно з даними поліції, найбільше смертей у ДТП зафіксовано саме через перевищення дозволеної швидкості. У таких аваріях загинули 751 особа. Незважаючи на регулярні кампанії з безпеки дорожнього руху, українські водії продовжують ігнорувати правила, що призводить до трагічних наслідків.

Зустрічна смуга — другий найнебезпечніший фактор

Ще однією серйозною причиною фатальних аварій став виїзд на зустрічну смугу без обгону — у результаті таких маневрів загинули 95 осіб. Подібні випадки часто завершуються лобовими зіткненнями, які майже не залишають шансів на виживання для учасників.

Нехтування ПДР пішоходами — також смертельно небезпечно

Окрему загрозу становить неправильна поведінка пішоходів. У 67 випадках смертельні наслідки були спричинені переходом дороги у недозволеному місці. Ця проблема особливо актуальна в населених пунктах, де люди часто ігнорують пішохідні переходи, ризикуючи власним життям.

Коли найчастіше трапляються аварії?

За підрахунками поліції, найбільша кількість аварій відбувається у проміжку між 16:00 і 19:00 — саме тоді спостерігається пік автомобільного трафіку. Крім того, найнебезпечнішим днем тижня для учасників дорожнього руху є п’ятниця. Саме наприкінці робочого тижня люди часто втомлені або поспішають, що підвищує ризик скоєння ДТП.

Ситуація на дорогах залишається напруженою

Попри те, що загальна кількість аварій із загиблими та травмованими за перші шість місяців 2025 року залишилася практично на рівні аналогічного періоду минулого року — 11 194 випадки — ситуація на дорогах залишається складною. Це свідчить про потребу в посиленні контролю за дотриманням правил дорожнього руху, удосконаленні інфраструктури та продовженні просвітницьких заходів серед водіїв і пішоходів.

Яна Торопова, журналист порталу Платиновая Буковина

Ключові слова: Коли найчастіше трапляються аварії в Україні статистика, причини ДТП 2025

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Блеск исчез, осталась реальность: почему в Украине резко увеличилось количество разводов Категория первая: не выдержали
- 25.07.2025 12:09
Назарію Гусакову заочно оголосять підозру За словами очільника Офісу Генерального прокурора, усі юридичні передумови
- 25.07.2025 11:30
98000 гривень за один дзвінок: як жінка стала жертвою телефонного шахрая Як працює схема: «ваш рахунок у небезпеці»
- 25.07.2025 11:22
Поліція безсила: мерзот, які били дівчину з пакетом на голові, не покарають. Жертва претензій немає Коли мовчання сильніше за закон: чому поліція безсила перед домашнім або вуличним насильством
- 25.07.2025 11:10
У Сокирянській колонії викрито інспектора, який торгував наркотиками серед засуджених Згідно з даними слідства, працівник відділу нагляду та безпеки колонії
- 25.07.2025 10:48
Как пересечь границу поблизости Герцы (Буковина, Черновцы): тактика, риски и последствия Какие схемы используют
- 23.07.2025 14:11
Лучшие казино с минимальным депозитом от 50 грн В статье предлагается для рассмотрения Топ-10 лучших лицензионных онлайн казино Украины с минимальным депозитом от 50 гривен
- 23.07.2025 13:52
Украинская делегация отправилась на переговоры с РФ в Турцию Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что настоящий прорыв
- 23.07.2025 12:56
Українська делегація вирушила на перемовини з РФ у Туреччину Паралельно про виїзд своєї делегації до Туреччини повідомили й
- 23.07.2025 12:55
З Дубая екстрадували жінку, яка організувала шахрайську схему під виглядом допомоги ЗСУ До України доставили з Об’єднаних Арабських Еміратів жінку, яку
- 23.07.2025 12:52

Всі новини