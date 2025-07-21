



Головні причини смертельних аварій на дорогах України у 2025 році - 21.07.2025 13:00

Названо головні причини смертельних аварій на дорогах України у 2025 році

Протягом першої половини 2025 року на українських дорогах загинули 1367 осіб унаслідок дорожньо-транспортних пригод. Серед загиблих — 69 дітей. Такі дані наводить асоціація "Укравтопром", посилаючись на офіційну статистику правоохоронних органів.

За цей самий період було травмовано ще 13 895 осіб. Як і раніше, основними чинниками, які призводять до смертельних ДТП, залишаються надмірна швидкість і виїзд на зустрічну смугу руху.

Небезпечна швидкість — головний убивця на дорогах

Згідно з даними поліції, найбільше смертей у ДТП зафіксовано саме через перевищення дозволеної швидкості. У таких аваріях загинули 751 особа. Незважаючи на регулярні кампанії з безпеки дорожнього руху, українські водії продовжують ігнорувати правила, що призводить до трагічних наслідків.

Зустрічна смуга — другий найнебезпечніший фактор

Ще однією серйозною причиною фатальних аварій став виїзд на зустрічну смугу без обгону — у результаті таких маневрів загинули 95 осіб. Подібні випадки часто завершуються лобовими зіткненнями, які майже не залишають шансів на виживання для учасників.

Нехтування ПДР пішоходами — також смертельно небезпечно

Окрему загрозу становить неправильна поведінка пішоходів. У 67 випадках смертельні наслідки були спричинені переходом дороги у недозволеному місці. Ця проблема особливо актуальна в населених пунктах, де люди часто ігнорують пішохідні переходи, ризикуючи власним життям.

Коли найчастіше трапляються аварії?

За підрахунками поліції, найбільша кількість аварій відбувається у проміжку між 16:00 і 19:00 — саме тоді спостерігається пік автомобільного трафіку. Крім того, найнебезпечнішим днем тижня для учасників дорожнього руху є п’ятниця. Саме наприкінці робочого тижня люди часто втомлені або поспішають, що підвищує ризик скоєння ДТП.

Ситуація на дорогах залишається напруженою

Попри те, що загальна кількість аварій із загиблими та травмованими за перші шість місяців 2025 року залишилася практично на рівні аналогічного періоду минулого року — 11 194 випадки — ситуація на дорогах залишається складною. Це свідчить про потребу в посиленні контролю за дотриманням правил дорожнього руху, удосконаленні інфраструктури та продовженні просвітницьких заходів серед водіїв і пішоходів.

Яна Торопова, журналист порталу Платиновая Буковина

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