



Українська делегація вирушила на перемовини з РФ у Туреччину - 23.07.2025 12:55

Українська делегація вирушила на перемовини з РФ у Туреччину: ключові деталі

У вівторок, 23 липня, українська делегація прибула до Туреччини для участі у черговому раунді перемовин із представниками Російської Федерації. За даними джерел в Офісі Президента, делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Початок зустрічі заплановано на 19:00 за місцевим часом.

Паралельно про виїзд своєї делегації до Туреччини повідомили й у російських державних ЗМІ. Так, за інформацією агентства ТАСС, групу з боку РФ очолює помічник президента Володимир Мединський, який вже неодноразово представляв Росію на подібних переговорах.

За попередньою інформацією, перемовини можуть пройти у Стамбулі у вівторок або середу цього тижня — усе залежить від остаточного виконання домовленостей, досягнутих під час попередніх раундів, зокрема щодо обміну полоненими, та від узгодження графіків обох сторін.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що справжній прорив можливий лише на рівні безпосередніх лідерів держав, підкреслюючи, що лише така форма перемовин може мати вагомі результати.

Що відомо про попередні раунди переговорів

2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд українсько-російських переговорів за посередництва Туреччини. Зустріч тривала понад годину. За її підсумками Рустем Умєров, як керівник української делегації, повідомив про досягнення домовленостей щодо обміну військовополоненими та репатріації тіл загиблих. Йшлося про повернення на батьківщину щонайменше 6 тисяч загиблих з обох сторін. Деталі обіцяли оприлюднити згодом.

Також Росія передала Україні документ під назвою «меморандум», у якому виклала свої бачення умов припинення бойових дій. Українська сторона взяла час на аналіз документу, пообіцявши дати відповідь протягом тижня. Умєров тоді ж запропонував узгодити дату наступної зустрічі в період з 20 по 30 червня.

Втім, за словами заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, Росія категорично відмовилась від безумовного припинення вогню та проігнорувала ідею прямої зустрічі Зеленського з Путіним.

Перший раунд у Стамбулі: як усе починалося

Перші прямі перемовини цього формату між Україною та Росією за участі турецької сторони відбулися 16 травня. Тоді українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, а також у її складі були перші заступники глав МЗС, СБУ, ГУР та інші посадовці.

Росію представляв Володимир Мединський, який у 2022 році вже керував делегацією на переговорах у Білорусі та Туреччині. Йому асистували заступники міністрів закордонних справ і оборони РФ, а також керівники військової розвідки.

За підсумками тієї першої зустрічі сторони узгодили низку пунктів:

попередньо домовилися про одночасний обмін по 1000 полонених з кожного боку;

погодилися на обмін письмовими пропозиціями щодо можливих умов припинення вогню;

задекларували намір провести наступний раунд зустрічей.

Однак у процесі переговорів Росія висунула низку жорстких вимог, зокрема наполягала на виведенні українських військ із територій, які не контролює воєнним шляхом, але вважає «своїми». Ба більше, пролунали погрози захоплення нових областей — Харківської та Сумської — у разі відмови Києва прийняти ці умови. Також російська делегація заявила про готовність продовжувати війну «стільки, скільки потрібно».

Що далі?

Нинішній раунд перемовин — ще одна спроба знайти хоча б тимчасові рішення для зменшення напруги на фронті та врегулювання гуманітарних питань, зокрема обмінів полоненими й тілами загиблих. Чи вдасться сторонам вийти на більш вагомі домовленості — покаже час і подальші кроки учасників переговорного процесу.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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