



Украинская делегация отправилась на переговоры с РФ в Турцию - 23.07.2025 12:56

Украинская делегация отправилась на переговоры с РФ в Турцию: ключевые детали

Во вторник, 23 июля, украинская делегация прибыла в Турцию для участия в очередном раунде переговоров с представителями Российской Федерации. По данным источников в Офисе Президента, делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Начало встречи намечено на 19:00 по местному времени.

Параллельно о выезде делегации в Турцию сообщили и в российских государственных СМИ. Так, по информации агентства ТАСС, группу со стороны РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский, уже неоднократно представлявший Россию на подобных переговорах.

По предварительной информации, переговоры могут пройти в Стамбуле во вторник или среду на этой неделе — все зависит от окончательного выполнения договоренностей, достигнутых во время предыдущих раундов, в том числе обмена пленными, и от согласования графиков обеих сторон.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что настоящий прорыв возможен на уровне непосредственных лидеров государств, подчеркивая, что только такая форма переговоров может иметь веские результаты.

Что известно о предварительных раундах переговоров

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд украинско-российских переговоров при посредничестве Турции. Встреча продолжалась больше часа. По ее итогам Рустем Умеров как руководитель украинской делегации сообщил о достижении договоренностей по обмену военнопленными и репатриации тел погибших. Речь шла о возвращении на родину не менее 6 тысяч погибших с обеих сторон. Детали обещали обнародовать впоследствии.

Также Россия передала Украине документ под названием «меморандум», в котором изложила свои видения условий для прекращения боевых действий. Украинская сторона взяла время на анализ документа, пообещав дать ответ в течение недели. Умеров тогда предложил согласовать дату следующей встречи в период с 20 по 30 июня.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, Россия категорически отказалась от безусловного прекращения огня и проигнорировала идею прямой встречи Зеленского с Путиным.

Первый раунд в Стамбуле: как все начиналось

Первые прямые переговоры этого формата между Украиной и Россией с участием турецкой стороны прошли 16 мая. Тогда украинскую делегацию возглавил Министр обороны Рустем Умеров, а также в ее составе были первые заместители глав МИД, СБУ, ГУР и другие должностные лица.

Россию представлял Владимир Мединский, в 2022 году уже руководивший делегацией на переговорах в Беларуси и Турции. Ему ассистировали заместители министров иностранных дел и обороны РФ, а также руководители военной разведки.

По итогам первой встречи стороны согласовали ряд пунктов:

предварительно договорились об одновременном обмене по 1000 пленных с каждой стороны;

согласились на обмен письменными предложениями о возможных условиях прекращения огня;

задекларировали намерение провести следующий раунд встреч.

Однако в процессе переговоров Россия выдвинула ряд жестких требований, в частности, настаивала на выведении украинских войск с территорий, которые не контролирует военным путем, но считает «своими». Более того, прозвучали угрозы захвата новых областей — Харьковской и Сумской — в случае отказа Киева принять эти условия. Также российская делегация заявила о готовности продолжать войну "столько, сколько нужно".

Что дальше?

Нынешний раунд переговоров — еще одна попытка найти хотя бы временные решения для уменьшения напряжения на фронте и урегулирования гуманитарных вопросов, включая обмены пленными и телами погибших. Удастся ли сторонам выйти на более веские договоренности — покажет время и дальнейшие шаги участников переговорного процесса.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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