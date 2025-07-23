З Дубая екстрадували жінку, яка організувала шахрайську схему під виглядом допомоги ЗСУ

- 23.07.2025 12:52
З Дубая екстрадували жінку, яка організувала шахрайську схему під виглядом допомоги ЗСУ

 З ОАЕ екстрадували жінку, яка організувала шахрайську схему під виглядом допомоги ЗСУ

До України доставили з Об’єднаних Арабських Еміратів жінку, яку обґрунтовано підозрюють в організації масштабного шахрайства, що маскувалося під волонтерський збір коштів для українських військових. Про її екстрадицію 23 липня повідомила Національна поліція.

За інформацією слідства, протягом літа й осені 2023 року злочинна група діяла під прикриттям фіктивних благодійних ініціатив — нібито збирали кошти, в тому числі у криптовалюті, на купівлю дронів та іншого обладнання для ЗСУ. Для маскування справжніх намірів, на початку зловмисники виконали кілька реальних поставок, що допомогло їм здобути довіру у донорів.

Після цього організатори шахрайства почали оформлювати фіктивні договори, вигадані угоди про постачання та «звітувати» про нібито виконані замовлення, залишаючи отримані гроші собі. Фінанси надходили як на підставні рахунки, так і через підконтрольні компанії.

Злочинну схему вдалося викрити у лютому 2024 року, тоді ж було затримано кількох співучасників. Правоохоронці задокументували майже сотню епізодів протиправної діяльності. Встановлено, що організована група мала зв’язки з ОАЕ, Туреччиною та Росією.

У рамках розслідування накладено арешт на майно підозрюваних загальною вартістю понад 20 мільйонів гривень. До списку потрапили квартири, автомобілі, банківські рахунки та криптовалютні активи.

Загальні збитки від злочинної діяльності оцінили більш як у 50 мільйонів гривень. Шахраї торгували неіснуючим обладнанням, зокрема продавали фейкові старлінки та підроблені талони на пальне.

Наразі головна фігурантка справи вже перебуває під вартою в Україні. Їй інкримінують організацію шахрайства в особливо великих розмірах. У разі доведення провини жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ключові слова: Дубай новини, збір на ЗСУ Дубай

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