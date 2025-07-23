



Предиктивний аналіз - запорука вашого успіху! - 23.07.2025 11:31

Для кого ця послуга?

Бізнесу — щоб не потрапити в судовий спір із завідомо програшною позицією, уникнути недобросовісних контрагентів або правильно будувати договірні відносини.

Приватним особам — у питаннях розлучення, спадщини, сімейних спорів, поділу майна, аліментів, кредитів, нерухомості.

Іноземним інвесторам — щоб зрозуміти, чого очікувати від української судової системи та як зменшити юридичні ризики.



Передбачити — значить виграти: як предиктивний аналіз захищає ваші інтереси в юридичних справах

Юридичні суперечки — це не гра у вдачу. Це точний розрахунок, аналітика і розуміння того, як саме суд може ухвалити рішення у вашій ситуації. Саме тому клієнти, які замовляють предиктивний аналіз, виграють не тільки справи — вони виграють час, гроші і контроль над ситуацією.

На вас працює команда юристів, адвокатів, перекладачів, профайлери та та психологі практики.

Докладно по вартість та умови на сторінці фахівців

Що таке предиктивний аналіз?

Це глибокий правовий аналіз вашої ситуації, під час якого ми:

вивчаємо судову практику по схожих кейсах;

аналізуємо поведінку опонентів, особливості судді або регіону;

оцінюємо юридичні ризики;

готуємо реалістичний прогноз — що саме може статися, і як цьому запобігти.

Інакше кажучи, ми не просто "йдемо в суд", а готуємо конкретний сценарій з конкретними шансами, де кожен крок — обґрунтований.

Для кого ця послуга?

Бізнесу — щоб не потрапити в судовий спір із завідомо програшною позицією, уникнути недобросовісних контрагентів або правильно будувати договірні відносини.

Приватним особам — у питаннях спадщини, сімейних спорів, поділу майна, аліментів, кредитів, нерухомості.

Іноземним інвесторам — щоб зрозуміти, чого очікувати від української судової системи та як зменшити юридичні ризики.

Навіщо це вам?

Приймати рішення впевнено. Ви отримаєте повну картину: як справи проходять у судах, які практики переважають і яка лінія захисту буде ефективною саме у вашій справі.

Зекономити час і кошти. Багато справ можна вирішити без суду, якщо бачити кінцевий результат. Ми покажемо, коли є сенс іти до кінця, а коли краще домовлятись.

Виграти на випередження. Замість реагувати — ви дієте першим, маючи в руках прогнози, варіанти дій і сильні позиції.

Що ви отримаєте?

✅ Аналіз судової практики по вашій ситуації

✅ Юридичний висновок з чітким прогнозом

✅ Варіанти дій і їхні наслідки

✅ Рекомендації, які захищають вас ще до початку спору

Приклад із практики

Клієнт звернувся до нас через конфлікт із забудовником. Більшість юристів радили "йти в суд", однак ми провели предиктивний аналіз і виявили прогалину в умовах договору, яку забудовник системно використовував. Ми надали аргументовану претензію, і справа була вирішена на користь клієнта без суду — забудовник виплатив компенсацію добровільно.

Підсумок

📌 Предиктивний аналіз — це не витрати, а інвестиція у вашу юридичну безпеку.

Ви платите не за "думку юриста", а за інтелектуальну стратегію, яка працює.

🔹 Замовте предиктивний аналіз уже зараз — і отримайте точне розуміння того, що чекає вас у справі.

Ми допоможемо не лише виграти — ми допоможемо не втратити більше, ніж потрібно.

Анна Горбань

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