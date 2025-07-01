Трамп и Украина: чего ждать от возможного возвращения в Белый дом- 11.07.2025 16:39
В США продолжается президентская кампания, и одним из главных претендентов на пост главы государства является Дональд Трамп — 45-й президент США, баллотирующийся на второй срок. Его шансы на победу, по последним опросам, остаются высокими, и именно это вызывает большое внимание в Украине: что изменится для Киева в случае возвращения Трампа к власти?
Позиция Трампа по отношению к русско-украинской войне была и остается противоречивой. Во время своего первого президентства (2017-2021) Трамп неоднократно выражал симпатии к Владимиру Путину, тогда как поддержка Украины была скорее результатом давления со стороны Конгресса и собственной администрации. Хотя именно при Трампе Украина получила первые поставки летального оружия — в частности, противотанковые комплексы Javelin, — его скепсис по поводу помощи Киеву стал очевидным в 2019 году, когда он условно связал военную поддержку с началом расследования против Джо Байдена.
В 2023-2024 годах, уже находясь вне Белого дома, Трамп неоднократно заявлял, что «остановил бы войну между Россией и Украиной за 24 часа», но не раскрывал деталей своего плана. Эксперты опасаются, что речь идет не о победе Украины, а о возможности навязать мирные переговоры на условиях, близких к капитуляции или территориальным уступкам в пользу России.
Более того, Трамп активно критикует объемы помощи, которые США оказывают Украине, и в случае победы может инициировать сокращение или заморозку финансирования. Это вызывает беспокойство в Киеве, которое зависит от западной военной и экономической поддержки. Под угрозой также может оказаться единство НАТО, ведь Трамп неоднократно подвергал сомнению целесообразность существования Альянса и заявлял, что США не должны «удерживать» Европу.
Однако следует помнить, что даже если Трамп станет президентом, окончательные решения о помощи Украине принимает Конгресс США, а не только Белый дом. В этом контексте важную роль играет двухпартийная поддержка Украины, которая до сих пор сохраняется, хотя и уменьшается среди республиканцев.
В Киеве готовятся к разным сценариям. Украинская дипломатия активно работает с обеими партиями в США, понимая, что стабильность поддержки зависит не только от фамилии президента, но и от более глубоких стратегических интересов Вашингтона. При этом в правительстве Украины уже анализируют возможные последствия возвращения Трампа в Белый дом и разрабатывают альтернативные сценарии, включая активизацию сотрудничества с другими партнерами.
Возвращение Трампа к власти могло означать изменение риторики и стиля общения между Киевом и Вашингтоном. Но главный вопрос — останется ли США на стороне демократии, свободы и международного права, уступит ли давление изоляционизму и политическому прагматизму. Для Украины это не просто дипломатический вопрос, а вопрос выживания.
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