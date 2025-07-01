



Трамп і Україна: чого чекати від можливого повернення до Білого дому - 08.07.2025 16:31

У США триває президентська кампанія, і одним із головних претендентів на посаду глави держави є Дональд Трамп — 45-й президент США, який балотується на другий термін. Його шанси на перемогу, за останніми опитуваннями, залишаються високими, і саме це викликає значну увагу в Україні: що зміниться для Києва у разі повернення Трампа до влади?

Позиція Трампа щодо російсько-української війни була і залишається суперечливою. Під час свого першого президентства (2017–2021) Трамп неодноразово висловлював симпатії до Володимира Путіна, тоді як підтримка України була радше результатом тиску з боку Конгресу та власної адміністрації. Хоча саме за Трампа Україна отримала перші поставки летальної зброї — зокрема, протитанкові комплекси Javelin, — його скепсис щодо допомоги Києву став очевидним у 2019 році, коли він умовно пов’язав військову підтримку з початком розслідування проти Джо Байдена.

У 2023–2024 роках, вже перебуваючи поза Білим домом, Трамп неодноразово заявляв, що «зупинив би війну між Росією та Україною за 24 години», але не розкривав деталей свого плану. Експерти побоюються, що йдеться не про перемогу України, а про можливість нав’язати мирні переговори на умовах, близьких до капітуляції або територіальних поступок на користь Росії.

Більше того, Трамп активно критикує обсяги допомоги, які США надають Україні, і в разі перемоги може ініціювати скорочення або замороження фінансування. Це викликає занепокоєння в Києві, який залежить від західної військової та економічної підтримки. Під загрозою також може опинитися єдність НАТО, адже Трамп неодноразово ставив під сумнів доцільність існування Альянсу та заявляв, що США не повинні «утримувати» Європу.

Однак варто пам’ятати, що навіть якщо Трамп стане президентом, остаточні рішення щодо допомоги Україні ухвалює Конгрес США, а не лише Білий дім. У цьому контексті важливу роль відіграє двопартійна підтримка України, яка досі зберігається, хоч і зменшується серед частини республіканців.

У Києві наразі готуються до різних сценаріїв. Українська дипломатія активно працює з обома партіями в США, розуміючи, що стабільність підтримки залежить не лише від прізвища президента, а й від глибших стратегічних інтересів Вашингтона. При цьому в уряді України вже аналізують можливі наслідки повернення Трампа до Білого дому та розробляють альтернативні сценарії, включно з активізацією співпраці з іншими партнерами.

Повернення Трампа до влади могло б означати зміну риторики та стилю спілкування між Києвом і Вашингтоном. Але головне питання — чи залишиться США на боці демократії, свободи та міжнародного права, чи поступиться тиску ізоляціонізму та політичного прагматизму. Для України це — не просто дипломатичне питання, а питання виживання.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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