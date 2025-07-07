Вижити під завалими - то справжнє диво- 07.07.2025 12:38
Коли вижити — диво: що кажуть ті, хто опинився під завалами, і рятувальники, які їх витягали
Марія спала у своїй квартирі на восьмому поверсі, коли пролунав глухий гуркіт — наближався дрон-камікадзе. Сирену вона не чула, а звук апарата розбудив її. Усе сталося миттєво: вибух, падіння бетонної стелі, і вона — затиснута між уламками. Лише одна рука могла ворушитися. Пожежа, дим, пил, гаряча вода з прорваних труб — усе накрило її одночасно. Її квартира горіла, над головою кричали сусіди — вони загинули у вогні. Лише матрац, на якому вона лежала, врятував їй життя.
Її витягли через три години. Вона вижила лише тому, що зберігала свідомість і не піддалася паніці. Дихала через мокрий рушник і намагалася не заснути. Це один із небагатьох випадків, коли людина під завалами мала шанс на порятунок.
Правило двох стін: міф чи захист?
З початку великої війни українцям радять дотримуватися правила двох стін — аби між вами і вулицею було щонайменше два захисні бар’єри. Але, як наголошують рятувальники, це не панацея. Якщо ракета чи дрон влучає прямо в будинок, жодні стіни не врятують. Вони можуть частково зменшити дію вибухової хвилі, але не більше.
Ванна, сходи, підвал: де безпечніше?
Багато хто вважає ванну кімнату більш безпечним місцем. Частково це правда: якщо лягти в чавунну ванну і накритися, шанси вижити зростають. Але ванна біля зовнішньої стіни — ризикована. Щодо сходових клітин, то вони особливо небезпечні — при сильному ударі обвалюються, бо кріпляться лише в кількох точках. Підвали — теж не завжди гарантія. Панельні будинки можуть зруйнуватися повністю, і підвал перетвориться на пастку. Кращий варіант — підвал у монолітному будинку або модульне укриття.
Голос чи звук: як дати про себе знати?
Багато врятованих кажуть, що вижили, бо змогли подати сигнал. Хтось кричав, хтось співав, як Данило з Харкова, інші стукали по трубах. Але часто кричати неможливо: пил забиває рот і горло. Тому важливо чекати так звану «хвилину тиші» — момент, коли рятувальники прислухаються до кожного звуку. Якщо є змога — телефонуйте, блимайте ліхтариком, бийте по батареї. Але ніколи не підпалюйте речі — це може спричинити вибух газу.
Рухатися чи чекати?
У деяких випадках, як із ліцеїстом Марком, який сам виліз з-під уламків, самостійний порятунок можливий. Але найменший неправильний рух може зсунути бетон або арматуру, що призведе до загибелі. Якщо не впевнені в безпечності — чекайте рятувальників.
Поза тіла не завжди вирішує
Існує думка, що певна поза тіла може врятувати життя. Але рятувальники заперечують: коли стіни падають — допоможе лише щастя, а не поза. Марія скрутилася в ембріон, Данило сидів, його мама лежала — усі постраждали.
Фейки і небезпечні поради
Інтернет рясніє «лайфхаками»: підпирати стелю шафою чи ногами, носити в халаті турнікет і воду, запалювати ганчірку, щоб вас помітили. Рятувальники категоричні: це нісенітниця. Якщо стеля падає, жодні меблі її не втримають. Якщо ви затиснуті — жоден свисток не допоможе, якщо вас просто не чують.
Єдине, що справді працює — завчасно йти в укриття. Бо шанс вижити під завалами — 1 зі 100.
Паніка — ворог виживання
Тих, хто зумів вижити, об’єднує одне: вони не впали в паніку. Ті, хто залишався спокійним, як Марк, могли не лише врятувати себе, а й допомогти іншим. У ДСНС кажуть: саме спокій дає шанс дочекатися порятунку.
Психологи радять тренуватися контролювати емоції. Для цього існують прості вправи: натискання пальців, глибоке дихання з підрахунком, уявне зворотне рахування. Регулярне виконання таких вправ допомагає мозку перемикатися з паніки на раціональні дії.
Скільки чекати рятувальників?
У середньому — до 10 хвилин, аби прибули на місце. Потім — поквартирна перевірка. Рятувальники не зупиняються, поки не перевірять кожен сантиметр руїн. Є винятки, коли пошук триває годинами, але це — рідкість.
Висновок простий
Немає ідеального способу врятуватися, опинившись під завалами. Але є спосіб уникнути цього — йти в укриття. Бо шанс вижити серед уламків — мізерний. І щоразу, коли чуєте сирену — пам’ятайте: це може бути ваш останній шанс врятуватися.
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