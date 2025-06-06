



Як обміняти посвідчення водія онлайн? - 06.06.2025 12:12

Українці мають можливість відновити або обміняти посвідчення водія віддалено - онлайн. При цьому замовити доставку документа можна на будь-яку адресу.





Відновити чи обміняти водійські документи віддалено (витрачаючи мінімум додаткового часу) можна, наприклад, якщо ви:

▪️втратили посвідчення водія;

▪️оновили персональні дані.





Замовити відновлення чи обмін посвідчення водія можливо онлайн:

▪️або у Кабінеті водія (на (https://hsc.gov.ua/index/poslugi/kabinet-vodiya/) сайті Головного сервісного центру МВС);

▪️або у застосунку "Дія". (https://guide.diia.gov.ua/view/obmin-posvidchennia-vodiia-na-pravo-keruvannia-transportnymy-zasobamy-bez-skladannia-ispytiv-eec56a80-133a-4c96-857f-2de36b93f202)





📲Для цього необхідно, перш за все, здійснити авторизацію (у Кабінеті водія або у додатку).





Після цього потрібно:

▪️обрати послугу обміну посвідчення водія;

▪️вказати причину заміни документа;

▪️вибрати тип посвідчення (цифрове або на пластиковому бланку).





"Якщо здійснюється обмін водійського посвідчення у зв'язку зі зміною персональних даних, необхідно прикріпити відповідний документ", - уточнили у ГСЦ МВС.





Далі потрібно обрати зручний для вас спосіб отримання готового посвідчення (https://www.rbc.ua/rus/news/posvidchennya-vodiya-teper-mozhna-oformiti-1716971748.html) водія:





📍або в будь-якому сервісному центрі МВС;

📍або у відділенні "Укрпошти" (по Україні);

📍або кур'єром на вказану адресу;

📍або міжнародну доставку.





📄 Після цього - підтвердити дані електронним підписом і оплатити послугу.





Уточнюється, що орієнтовна вартість становитиме 608 гривень - за бланк посвідчення та адмінпослугу (без урахування комісії банку).





"При замовленні доставки "Укрпоштою" також додатково сплачуються логістичні витрати", - нагадали українцям.





Насамкінець зазначається, що:

- заявка на обмін посвідчення водія розглядається сервісним центром МВС до трьох робочих днів;

- логістичні послуги - надаються окремо.





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