Як обміняти посвідчення водія онлайн?- 06.06.2025 12:12
Українці мають можливість відновити або обміняти посвідчення водія віддалено - онлайн. При цьому замовити доставку документа можна на будь-яку адресу.
Відновити чи обміняти водійські документи віддалено (витрачаючи мінімум додаткового часу) можна, наприклад, якщо ви:
▪️втратили посвідчення водія;
▪️оновили персональні дані.
Замовити відновлення чи обмін посвідчення водія можливо онлайн:
▪️або у Кабінеті водія (на (https://hsc.gov.ua/index/poslugi/kabinet-vodiya/) сайті Головного сервісного центру МВС);
▪️або у застосунку "Дія". (https://guide.diia.gov.ua/view/obmin-posvidchennia-vodiia-na-pravo-keruvannia-transportnymy-zasobamy-bez-skladannia-ispytiv-eec56a80-133a-4c96-857f-2de36b93f202)
📲Для цього необхідно, перш за все, здійснити авторизацію (у Кабінеті водія або у додатку).
Після цього потрібно:
▪️обрати послугу обміну посвідчення водія;
▪️вказати причину заміни документа;
▪️вибрати тип посвідчення (цифрове або на пластиковому бланку).
"Якщо здійснюється обмін водійського посвідчення у зв'язку зі зміною персональних даних, необхідно прикріпити відповідний документ", - уточнили у ГСЦ МВС.
Далі потрібно обрати зручний для вас спосіб отримання готового посвідчення (https://www.rbc.ua/rus/news/posvidchennya-vodiya-teper-mozhna-oformiti-1716971748.html) водія:
📍або в будь-якому сервісному центрі МВС;
📍або у відділенні "Укрпошти" (по Україні);
📍або кур'єром на вказану адресу;
📍або міжнародну доставку.
📄 Після цього - підтвердити дані електронним підписом і оплатити послугу.
Уточнюється, що орієнтовна вартість становитиме 608 гривень - за бланк посвідчення та адмінпослугу (без урахування комісії банку).
"При замовленні доставки "Укрпоштою" також додатково сплачуються логістичні витрати", - нагадали українцям.
Насамкінець зазначається, що:
- заявка на обмін посвідчення водія розглядається сервісним центром МВС до трьох робочих днів;
- логістичні послуги - надаються окремо.
Коментарі (0)
Другие новости:
Что происходит в Иране и Израиле простыми словами? Израиль и Иран – на грани великой войны: что происходит
- 16.06.2025 15:17
- 16.06.2025 15:17
На Близькому Сході наростає напруга: Ізраїль готується до удару по Ірану, країни Заходу починають евакуацію Ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється — регіон опинився на порозі масштабного збройного конфлікту. За повідомленнями провідних західних Екстрені дії дипломатичних місій
- 16.06.2025 14:53
- 16.06.2025 14:53
Израиль готовится к удару по Ирану Что происходит в Иране?
- 16.06.2025 13:57
- 16.06.2025 13:57
Що відбувається в Ірані та Ізраїлі простими словами? Ізраїль і Іран — на межі великої війни: що відбувається
- 13.06.2025 15:16
- 13.06.2025 15:16
Робот-пылесос Xiaomi Robot не подает воду как исправить Если фильтр системы подачи воды загрязнен, его нужно очистить.
- 08.06.2025 15:28
- 08.06.2025 15:28
Конфлікт Маска та Трампа: битва у цифровому просторі На початку червня 2025 року інтернет став свідком гучного публічного конфлікту
- 06.06.2025 14:16
- 06.06.2025 14:16
Ругань Трампа и Маска: причины, какие будут последствия Конфликт Маска и Трампа: битва в цифровом пространстве
- 06.06.2025 14:15
- 06.06.2025 14:15
Чорний шоколад: користь, властивості та вплив на здоров’я Чорним вважається шоколад, до складу якого входить какао-маса, какао-масло та невелика
- 03.06.2025 15:34
- 03.06.2025 15:34
Черный шоколад: польза, свойства и влияние на здоровье Черным считается шоколад, в состав которого входит какао-масса, какао-масло и небольшое
- 02.06.2025 15:37
- 02.06.2025 15:37
Операція Павутина: як СБУ вивела з ладу стратегічну авіацію РФ У ніч на 1 червня дрони з фур одночасно
- 02.06.2025 11:02
- 02.06.2025 11:02