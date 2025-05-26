Робот-пилосос Xiaomi Robot не подає воду, як виправити?

- 30.05.2025 15:30
Робот-пилосос Xiaomi Robot не подає воду, як виправити?

Запитання: наш робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum E10 не подає воду як виправити?

Відповідь: Якщо робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum E10 не подає воду, перевірте такі пункти: переконайтеся, що резервуар з водою встановлений правильно і заповнений. Якщо фільтр подачі води забруднений, його потрібно очистити. Переконайтеся, що вибрано режим вологого прибирання і немає повітряних пробок у системі подачі води. Далі докладніше.

Резервуар Xiaomi Robot Vacuum:

 

Детальні кроки для усунення несправності:
1. Перевірте правильність встановлення резервуара:
Впевніться, що резервуар щільно прикріплений до роботи-пилососа.
Перевірте, чи не змістився резервуар або губка у тримачі ганчірки.
2. Переконайтеся, що резервуар заповнений водою:
Наповніть резервуар водою, переконайтеся, що вода не протікає з нього.
3. Перевірте фільтр та систему подачі води:
Якщо брудний фільтр, промийте його під проточною водою і встановіть назад.
Переконайтеся, що в системі подачі води немає забитих трубок або інших засмічень.
4. Видаліть повітряну пробку (якщо є):
Обережно стиснути насос, щоб видалити повітряний затор, якщо він є.
Можна також спробувати штовхнути впускний отвір насоса невеликим предметом.
5. Перевірте режим вологого прибирання:
Переконайтеся, що режим вологого прибирання увімкнений у налаштуваннях робота-пилососа.
Перевірте налаштування рівня подачі води у програмі Mi Home.
6. Зверніться до сервісного центру:
Якщо проблему не вирішено, зверніться до сервісного центру для діагностики та ремонту.

Якщо у вас залишилися питання, зверніться до сервісного центру. Якщо проблему не вирішено, зверніться до сервісного центру або до фахівців для отримання більш детальної консультації.

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