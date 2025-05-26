



Робот-пилосос Xiaomi Robot не подає воду, як виправити? - 30.05.2025 15:30

Запитання: наш робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum E10 не подає воду як виправити?

Відповідь: Якщо робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum E10 не подає воду, перевірте такі пункти: переконайтеся, що резервуар з водою встановлений правильно і заповнений. Якщо фільтр подачі води забруднений, його потрібно очистити. Переконайтеся, що вибрано режим вологого прибирання і немає повітряних пробок у системі подачі води. Далі докладніше.

Резервуар Xiaomi Robot Vacuum:

Детальні кроки для усунення несправності:

1. Перевірте правильність встановлення резервуара:

Впевніться, що резервуар щільно прикріплений до роботи-пилососа.

Перевірте, чи не змістився резервуар або губка у тримачі ганчірки.

2. Переконайтеся, що резервуар заповнений водою:

Наповніть резервуар водою, переконайтеся, що вода не протікає з нього.

3. Перевірте фільтр та систему подачі води:

Якщо брудний фільтр, промийте його під проточною водою і встановіть назад.

Переконайтеся, що в системі подачі води немає забитих трубок або інших засмічень.

4. Видаліть повітряну пробку (якщо є):

Обережно стиснути насос, щоб видалити повітряний затор, якщо він є.

Можна також спробувати штовхнути впускний отвір насоса невеликим предметом.

5. Перевірте режим вологого прибирання:

Переконайтеся, що режим вологого прибирання увімкнений у налаштуваннях робота-пилососа.

Перевірте налаштування рівня подачі води у програмі Mi Home.

6. Зверніться до сервісного центру:

Якщо проблему не вирішено, зверніться до сервісного центру для діагностики та ремонту.

Якщо у вас залишилися питання, зверніться до сервісного центру. Якщо проблему не вирішено, зверніться до сервісного центру або до фахівців для отримання більш детальної консультації.

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