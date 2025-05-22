



Конфлікт Маска та Трампа: битва у цифровому просторі - 06.06.2025 14:16

На початку червня 2025 року інтернет став свідком гучного публічного конфлікту між Дональдом Трампом та Ілоном Маском — колишніми союзниками, які тепер обмінялися різкими заявами та погрозами у соцмережах. Причина — мотивація, політика та особисті амбіції.

Історія дружби та розриву

Спочатку Маск надавав політичну підтримку Трампу. Він інвестував у його кампанію, брав участь у консультативних радах і навіть обіймав ключову посаду в Департаменті ефективності уряду (DOGE) за його адміністрації.

Однак наприкінці травня — на початку червня після критики бюджетного законопроекту республіканців Маск різко розкритикував Трампа, назвавши білль «огидною тратою коштів»

Трамп відповів у соцмережі Truth Social, заявивши, що Маск «збожеволів» і пообіцяв позбавити його компаній федеральних контрактів та субсидій

Соціальні атаки в X та Truth Social

— Ілон Маск використав X для атаки: він звинуватив Трампа у спотворенні інформації, назвав недоліки законопроекту і висловив звинувачення у причетності до документів Джеффрі Епштейна, на які чекав на реакцію.

— Дональд Трамп відповів у Truth Social, пригрозивши Маску припинити фінансування SpaceX, Starlink та Tesla від уряду та продовжив нападати на особистість мільярдера

Публічний та політичний резонанс

Конфлікт обріс глузуваннями, мемами та коментаторами — багатьох здивувало, наскільки швидко дружба переросла у публічну війну. Йдеться не лише про персональну атаку, а й про стратегічні ігри:

Маск загрожує розколом у республіканському таборі та починає підтримувати ідеї імпічменту

Трамп посилює свою платформу Truth Social, намагаючись залучити прихильників, які розчаровані Маском

Вплив на бізнес та політичні відносини

Словесна суперечка торкнулася і економічних інтересів:

Акції Tesla впали приблизно на 15%, тоді як SpaceX почали одержувати вигідні контракти від конкурентів.

Загроза Трампа позбавити автовиробника та космічного гіганта контрактів може дорого обійтися Маску та його імперії

Що це означає?

Соціальний розкол — через роки дружба Маска та Трампа може призвести до поділу електоральних та технологічних кіл, створюючи нову політичну коаліцію

Ризик для бізнесу — якщо Трамп дійсно погрожує, Tesla і SpaceX можуть зіткнутися з фатальними фінансовими втратами.

Реформатування публічної сцени - Маск розглядає створення нової центристської партії, що може відволікти частину республіканського електорату

Сплеск взаємних звинувачень у X і Truth Social — це не просто медійна атака, а показник глибокого розколу між союзниками, що відображає злиття політичних амбіцій і технологічних інтересів. Який буде остаточний сценарій, покажуть наступні тижні.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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