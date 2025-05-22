



Ругань Трампа и Маска: причины, какие будут последствия - 06.06.2025 14:15

Конфликт Маска и Трампа: битва в цифровом пространстве

В начале июня 2025 года интернет стал свидетелем громкого публичного конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском — бывшими союзниками, которые теперь обменялись резкими заявлениями и угрозами в соцсетях. Причина — мотивация, политика и личные амбиции.

История дружбы и разрыва

Изначально Маск оказывал политическую поддержку Трампу. Он инвестировал в его кампанию, участвовал в консультативных советах и даже занимал ключевую должность в Департаменте эффективности правительства (DOGE) при его администрации .

Однако в конце мая — начале июня после критики бюджетного законопроекта республиканцев Маск резко раскритиковал Трампа, назвав билль «отвратительной тратой средств»

Трамп ответил в соцсети Truth Social, заявив, что Маск «сошёл с ума» и пообещал лишить его компаний федеральных контрактов и субсидий

Социальные атаки в X и Truth Social

— Илон Маск использовал X для атаки: он обвинил Трампа в искажении информации, назвал недостатки законопроекта и высказал обвинения в причастности к документам Джеффри Эпштейна, на которые ждал реакции

— Дональд Трамп ответил в Truth Social, пригрозив Маску прекратить финансирование SpaceX, Starlink и Tesla от правительства и продолжил нападать на личность миллиардера

Публичный и политический резонанс

Конфликт оброс насмешками, мемами и комментаторами — многих удивило, насколько быстро дружба переросла в публичную войну . Речь идёт не только о персональной атаке, но и о стратегических играх:

Маск угрожает расколом в республиканском лагере и начинает поддерживать идеи импичмента

Трамп усиливает свою платформу Truth Social, пытаясь привлечь сторонников, которые разочарованы Маском

Влияние на бизнес и политические отношения

Словесная перепалка затронула и экономические интересы:

Акции Tesla упали примерно на 15%, в то время как SpaceX начали получать выгодные контракты от конкурентов

Угроза Трампа лишить автопроизводителя и космического гиганта контрактов может дорого обойтись Маску и его империи

Что это значит?

Социальный раскол — спустя годы дружба Маска и Трампа может привести к разделению электоральных и технологических кругов, создавая новую политическую коалицию

Риск для бизнеса — если Трамп действительно последует угрозам, Tesla и SpaceX могут столкнуться с фатальными финансовыми потерями.

Реформатирование публичной сцены — Маск рассматривает создание новой центристской партии, что может отвлечь часть республиканского электората

Всплеск взаимных обвинений в X и Truth Social — это не просто медийная атака, а показатель глубокого раскола между некогда союзниками, отражающий слияние политических амбиций и технологических интересов. Какой будет окончательный сценарий — покажут следующие недели.

Автор: Политический обозреватель портала Платиновая Буковина Андрей Коваль

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