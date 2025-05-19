Операція Павутина: як СБУ вивела з ладу стратегічну авіацію РФ

- 02.06.2025 11:02
Операція Павутина: як СБУ вивела з ладу стратегічну авіацію РФ

На початку червня 2025 року Служба безпеки України провела гучну спецоперацію під кодовою назвою «Павутина», яка стала серйозним ударом по військовій авіації Росії. У результаті успішної атаки українські безпілотники вразили чотири військові аеродроми на території РФ, знищивши десятки літаків та спричинивши збитки на мільярди доларів.

Як проходила операція
Підготовка до цієї масштабної акції тривала понад півтора року. У СБУ створили складну багаторівневу систему доставки дронів на територію Росії – їх перевозили приховано за допомогою цивільного транспорту. Безпілотники були оснащені штучним інтелектом і навчалися розпізнавати цілі за зразками радянської авіації з музейних колекцій.

У ніч на 1 червня дрони з фур одночасно атакували чотири ключові російські авіабази: «Дягілєво», «Оленья», «Іваново» та «Біла». Основною ціллю стали стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-160, Ту-22М3, а також розвідувальний літак А-50.

Результати удару
За офіційними оцінками, під час операції були виведені з ладу понад 42 літаків, що складає близько третини стратегічної авіації РФ, здатної нести крилаті ракети. За підрахунками аналітиків, збитки російської сторони перевищують 7 мільярдів доларів США.

Цей удар суттєво ослабив можливості ворога в повітрі й зменшив загрозу масованих ракетних атак по території України.

Реакція світу
Операція викликала потужний міжнародний резонанс. У західних ЗМІ її порівнювали з історичними повітряними ударами, а військові експерти називали «новою сторінкою в дроновій війні». Навіть деякі критики України визнали високий рівень професіоналізму СБУ та технологічну перевагу України у сфері БПЛА.

Значення операції
«Павутина» стала символом сучасного підходу до ведення війни — інноваційного, точкового й стратегічно продуманого. Вона не лише завдала ворогу суттєвих матеріальних втрат, але й вдарила по його репутації як держави з «непроникною» ППО.

Ця спецоперація демонструє, що Україна здатна не просто оборонятися, а діяти на випередження, перехоплюючи ініціативу навіть на глибокому ворожому тилу.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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