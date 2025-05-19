



Київські кав’ярні більше не знімальний майданчик UGC фото та UGC відео - чому заборонили? - 27.05.2025 11:39

Київські кав’ярні більше не знімальний майданчик UGC: чому заклади обмежують інстаграмні фотосесії

Останнім часом у Києві стрімко зростає напруга між кав’ярнями та креаторами контенту. Заклади, які раніше радо ставали фоном для стильних фото та відео, нині дедалі частіше виступають проти такої практики. Причина — турбота про комфорт відвідувачів, які втомилися від постійних зйомок, переодягань та камери в обличчя під час кавування.

Контент замість кави

Ранок у затишному кафе давно вже став більше, ніж просто сніданком. Правильне світло, красиве капучино, вінтажні меблі — усе це використовується креаторами для створення контенту. Сторіз, рілзи, TikTok-відео — усе, що формально не є рекламою, але виглядає як нею, називають UGC (user-generated content). Багато хто використовує атмосферу закладів як безкоштовний декор для своїх публікацій. Деякі блогери приносять із собою валізи з одягом, влаштовують справжні фотосесії з переодяганнями, штативами, кільцевими лампами і займають одразу кілька столиків.

Це, на думку багатьох рестораторів, порушує етику простору. Зйомки перетворюють кав’ярні на фотостудії, змушуючи інших гостей буквально ховатися, аби не потрапити в кадр. А ще — поступатися місцями “з гарним світлом”.

Перші, хто сказав "ні"

Одними з перших, хто публічно заявив про нові правила, стали Katimo Cafe та Katimo Matcha Club. Їхня команда пояснила: особисті фото “на згадку” — будь ласка. Але зйомки для просування чужих брендів, з використанням професійного обладнання, переодяганнями та порушенням комфорту інших відвідувачів — заборонені.

Схожий підхід впровадили й у бістро Hey Guys. Там працівники прямо просять утриматися від створення контенту, якщо він заважає іншим. А в La Fabrique ще кілька років тому встановили правило: зйомки дозволені лише в неділю та лише після попередньої домовленості. Професійні фотосесії, які вимагають багато простору, не допускаються.

Як пояснив директор La Fabrique Андрій Колодник, проблеми виникають не лише через техніку, а й через ставлення деяких відвідувачів. “Іноді поводяться так, ніби прийшли до себе додому — ігнорують прохання, вимагають особливих умов. А заклад — це спільний простір, а не особистий знімальний павільйон”.

Громадська думка — на боці кав’ярень

Попри те, що частина креаторів висловила невдоволення, реакція суспільства здебільшого підтримує нові обмеження. У коментарях під відео на YouTube, TikTok та Instagram користувачі одностайно зазначають: заклади перетворилися на безкоштовні фотостудії, а “естетичні зйомки” дедалі частіше шкодять тим, хто прийшов просто випити кави.

“Кав’ярні існують для кави, а не для контенту”, — пише одна з коментаторок. Інша додає: “Хочеш знімати — орендуй фотостудію. Це чесно”.

Деякі порівнюють блогерів із фрілансерами з ноутбуками, які займають столики на години після замовлення однієї кави. Але, на відміну від тих, хто працює мовчки, “UGC-фотосесії” зазвичай голосні, привертають увагу й змушують інших відчувати дискомфорт.

Креатори не згодні, але визнають проблеми

Деякі творці контенту визнають: конфлікти виникають. Дарія Ярош, яка знімає огляди для Instagram, каже, що сама завжди погоджує зйомку з адміністрацією і стежить, аби не заважати іншим. Але додає: забороняти всім креаторам — несправедливо. Адже більшість із них — це не професійні команди зі штативами, а звичайні відвідувачі з телефоном.

Водночас юристи пояснюють: приватний заклад має повне право встановлювати власні правила поведінки. Якщо адміністрація вирішує заборонити зйомки — це її законне право. В публічному просторі (парки, вулиці тощо) знімати можна, але навіть там потрібно поважати права інших людей і дбати про дотримання особистих кордонів.

Межа пройдено?

Попри те, що соцмережі диктують нові правила популярності, у кав’ярнях дедалі частіше звучить стара істина: свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої. Заклади змінюються — і вже не готові миритися з тим, що хтось влаштовує шоу в залі, не зважаючи на решту гостей. І хоч креатори кажуть, що місць для зйомок ще багато — здається, епоха безкоштовних фотостудій у кав’ярнях поступово минає.

Вадим Токальский

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