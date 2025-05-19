



У Кам’янці-Подільському натовп заблокував авто ТЦК - 30.05.2025 11:32

У Кам’янці-Подільському натовп заблокував авто ТЦК: відкрито кримінальне провадження

У Кам’янці-Подільському натовп заблокував авто ТЦК: триває розслідування

У Хмельницькій області стався резонансний інцидент: близько 100 осіб напали на службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Подія трапилася у Кам’янці-Подільському — про це повідомив Хмельницький обласний ТЦК та СП на своїй офіційній Facebook-сторінці.

За офіційною інформацією, група громадян здійснила протиправні дії, спрямовані на перешкоджання роботі мобільної групи оповіщення. Автівку заблокували та пошкодили — зокрема, порізали колеса.

На місце прибули представники поліції та військової служби правопорядку. Наразі тривають слідчі дії: встановлюються особи учасників інциденту, а також фіксуються всі порушення.

У ТЦК наголосили, що такі дії можуть мати серйозні юридичні наслідки. В умовах воєнного стану перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, згідно зі статтею 114-1 Кримінального кодексу, може кваліфікуватися як державна зрада або інші злочини проти національної безпеки. Також винних можуть притягнути до відповідальності за статтями 342, 345 і 346 ККУ — за опір силовикам, умисне пошкодження майна та хуліганські дії.

У Хмельницькій області зафіксовано кричущий випадок опору представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався в місті Кам’янець-Подільський, де близько сотні людей зібралися навколо службового автомобіля мобільної групи оповіщення та почали активно перешкоджати його руху. Про це повідомили в пресслужбі Хмельницького обласного ТЦК та СП.

За попередніми даними, автомобіль отримав механічні пошкодження — зокрема, були навмисне порізані шини. Також надходить інформація про агресивну поведінку окремих учасників натовпу, які кидалися з лайкою на військовослужбовців. Очевидці повідомляють, що конфлікт тривав кілька хвилин і супроводжувався хаосом.

На місце оперативно прибули співробітники поліції та військової служби правопорядку, які втрутилися в ситуацію й узяли її під контроль. Наразі тривають активні слідчі дії: ведеться ідентифікація учасників правопорушення, аналізуються відеозаписи з камер спостереження, а також збираються свідчення очевидців.

У ТЦК зазначили, що такі дії становлять серйозну загрозу не лише для персоналу, який виконує службові обов’язки, а й для функціонування системи оборони країни в цілому. У зв’язку з цим нагадують, що згідно зі статтею 114-1 Кримінального кодексу України, умисне перешкоджання діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану може кваліфікуватися як державна зрада. Окрім цього, винні можуть понести покарання за низкою інших статей ККУ — зокрема, за опір представникам влади, пошкодження державного майна, а також за хуліганські дії.

Правоохоронці закликають громадян не піддаватися панічним настроям і не вдаватися до дій, що можуть мати кримінальні наслідки. Усі спірні моменти рекомендують вирішувати в правовому полі, звертаючись до відповідних інстанцій.

Вадим Токальский

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