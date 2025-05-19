



Психологічні та фізіологічні аспекти високої схильності до ризику - 27.05.2025 16:22

Одна людина зовсім не схильна до ризику, уникає небезпечних ситуацій. Безпека для нього – понад усе. Інший легко йде на ризик, іноді навіть не замислюючись про наслідки.

Психологічні та фізіологічні аспекти високої схильності до ризику

Ризикувати можна в різних ситуаціях: займатися небезпечними видами спорту, вступати в конфлікти, у фінансовій сфері. Схильність до ризику визначається багатьма параметрами: уродженим темпераментом, рисами характеру, особливостями виховання, особливостями роботи мозку.

ЩО ТАКЕ РИЗИК?

Ризик – це діяльність у умовах небезпеки. При цьому відсутня впевненість у успішному завершенні, успіху. У 1960-х роках американські вчені Я. Стонер та Г. Ховт висловили припущення, що людей за рівнем ризику можна поділити на два типи: обережні та ризикові. Обережні відрізняються нерішучістю, схильністю до підпорядкування. Ризикові – лідерськими якостями, здатністю впливати інших людей.

У ході різних досліджень було виявлено, що більш високу схильність до ризику виявляють особи агресивні, які прагнуть домінування, самоствердження, гострих відчуттів.

Ризик який завжди розумний, пов'язані з отриманням яскравих емоцій, вражень. Значення має сам процес, а не лише кінцева мета. Наприклад, коли людина стрибає з парашутом, його мета – не приземлитися (хоча, звичайно, це теж важливо), а відчути у польоті, падінні з висоти.

ХТО НАЙБІЛЬШЕ схильний ДО РИЗИКУ

Ризикова поведінка більш характерна для підлітків. У період дорослішання дитина шукає яскравих, незвичайних відчуттів. Він має потребу виділятися серед однолітків, бути в чомусь кращим, успішнішим. Підлітки можуть ризикувати, щоб увійти до складу певної малої групи. Також відіграє характерний для підлітків гормональний коктейль, що впливає на емоційне тло.

З віком людина розумніше починає підходити до своїх дій, намагається прораховувати наслідки. Хоча ризикована поведінка властива і деяким дорослим людям.

Велика схильність до ризику також й у індивідів із високим рівнем невротизму. Наприклад, за допомогою прийому заборонених та небезпечних речовин людина намагається привести до балансу свій внутрішній світ, відгородитися від небезпечного, неприємного зовнішнього світу. Подібні дії пов'язані з ризиком для здоров'я та життя.

Потреба переживати ситуації, пов'язані з ризиком, може бути виражені й у соціально прийнятній формі поведінки, зокрема, заняттях небезпечними видами спорту (бокс, боротьба, екстремальні види спорту та інших.).

ЩО Зупиняє від ризику?

Ризик – це завжди небезпека, невпевненість у кінцевому результаті. Людину від дій зупиняє страх: невідомість, наслідки, невдачі. З одного боку, це добре, тому що можна перебувати в безпечній зоні. З іншого боку, в деяких ситуаціях необхідний ризик. Ми не спроможні передбачити, що буде завтра, який результат принесуть наші дії. Можна лише припустити. Але завжди є обставини, які можуть вплинути на результат.

Зупинити від ризикованої поведінки може внутрішній та зовнішній контроль.

Внутрішній – це сила волі, вміння адекватно оцінити ситуацію, моральні риси. Зовнішній – заборони близьких людей, адміністративний та кримінальний кодекс.

ОСОБИСТІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДЕЙ, СКЛОННИХ ДО РИЗИКУ

Психологія, оцінюючи схильність до ризику, орієнтується зокрема особливості особистості та характеру людей.

Для індивідів, найбільш схильних до ризику, характерною є наявність таких властивостей характеру, як:

• підвищена імпульсивність;

• некритичність;

• емоційна лабільність;

• агресивність;

• незалежність;

• самостійність;

• відсутність раціональності;

• інноваційне мислення;

• демонстративність, орієнтація на думку та схвалення оточуючих;

• пошук гострих відчуттів;

• високі показники за шкалою істерії, психопатії, гіпоманії.

Якості людей, менш схильних до ризику:

• обережність;

• ретельне планування;

• низький рівень агресивності;

• несамостійність;

• страх покарання, негативних наслідків;

• страх втрати: фінансів, статусу, здоров'я.

Розглядаючи з погляду мотивації до досягнень, можна виділити два типи людей: які прагнуть успіху і тих, хто уникає невдач. Той, хто прагне успіху, більше думає про мету, досягнення, можливий результат. Другий тип воліє зберегти звичний спосіб життя, турбується про наслідки своїх дій, можливі покарання. Однак люди, схильні до успіху, більше приділяють увагу плануванню, тому частіше йдуть на продуманий, виправданий ризик.

Схильність до ризику, на думку деяких дослідників, пов'язана з вродженими факторами. Особи з сильною нервовою системою частіше віддають перевагу ризикованій поведінці.

Виявлено і зв'язок між пошуком нових вражень, знань, здобутків. Люди, схильні до ризику, найчастіше вибирають ігри в казино, незвичайні подорожі, небезпечні види розваг. Ті, хто до ризику не схильні, вважають, що можливі придбання не варті того, щоб ризикувати здоров'ям, фінансами, статусом, відносинами з людьми.

Ще один аспект, який слід враховувати – звикання до ризику. У процесі ймовірно небезпечної, екстремальної діяльності індивід отримує вироблення адреналіну, яскраві емоції, нові враження, які ні з чим не порівняєш. У результаті звичайне життя стає нудним, прісним, не цікавим. Ризик дає нові враження, його можна порівняти із впливом наркотичних речовин. Виникає адреналінова залежність.

Якщо у підлітка, дорослої людини спостерігається підвищена схильність до необґрунтованого ризику, це вимагає опрацювання, пошуку причин такої поведінки та корекції. Небезпека в тому, що людина може вибрати кримінальну спрямованість, захопитися азартними іграми, отримати шкоду здоров'ю.

А ви схильні до ризику? Які емоції ви відчуваєте, коли робите ризиковані дії? Що для вас є мотивом? Чи ви більше схильні до обережної поведінки?

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