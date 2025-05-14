Приклади відповідності КВЕДів ФОП/ТОВ до кодів ДК 021:2015

- 26.05.2025 11:17

Питання: як відповідають  КВЕДи ФОП КВЕДи ТОВ до кодів ДК 021:2015 ? Надайте приклади відповідності КВЕД и кодів ДК 021:2015
Відповідь: Ось підбірка прикладів відповідності КВЕДів ФОП/ТОВ до кодів ДК 021:2015 (Єдиного закупівельного словника). Це корисно для участі в державних тендерах, оформлення діяльності ФОП або ТОВ, або просто для орієнтування у відповідності між видами діяльності та класифікацією послуг:

ІТ та цифрові послуги:

ДК 021:2015 Опис Відповідний КВЕД
72420000-0 Послуги з розміщення даних 63.11 — Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах
72260000-3 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням 62.01 — Комп'ютерне програмування
72250000-2 Послуги з обслуговування систем 62.03 — Управління комп’ютерним обладнанням (системне адміністрування)
72510000-3 Послуги з обробки інформації 63.11 або 62.02 — Консультування з питань інформатизації
72600000-6 Послуги з технічної підтримки 62.09 — Інша діяльність у сфері інформаційних технологій
72320000-4 Послуги з обробки інформації 63.11 — Обробка даних


Юридичні та консалтингові послуги:

ДК 021:2015 Опис Відповідний КВЕД
79100000-5 Юридичні послуги 69.10 — Діяльність у сфері права
79410000-1 Консультаційні послуги з питань підприємництва 70.22 — Консультування з питань комерційної діяльності
79990000-0 Послуги з адміністративної підтримки 82.99 — Інша допоміжна діяльність


Маркетинг, реклама, PR:

ДК 021:2015 Опис Відповідний КВЕД
79340000-9 Послуги з реклами та маркетингу 73.11 — Рекламні агентства
79416000-3 Послуги зі зв'язків з громадськістю 70.21 — Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю
79952000-2 Послуги з організації заходів 82.30 — Організація конгресів і торговельних виставок
🧑‍🏫 Освітні та тренінгові послуги:
ДК 021:2015 Опис Відповідний КВЕД
80500000-9 Послуги у сфері освіти 85.59 — Інші види освіти
80510000-2 Послуги з професійної підготовки 85.32 — Професійно-технічна освіта
80521000-2 Навчання персоналу 85.59 або 70.22 — Бізнес-консультації з навчанням

🧹 Побутові та обслуговуючі послуги:

ДК 021:2015 Опис Відповідний КВЕД
90910000-9 Послуги з прибирання 81.21 — Загальне прибирання будівель
98390000-3 Інші послуги індивідуального характеру 96.09 — Надання інших індивідуальних послуг

📦 Постачання товарів та роздрібна торгівля:

ДК 021:2015 Опис Відповідний КВЕД
30210000-4 Машини для обробки даних (ноутбуки, ПК) 47.41 — Роздрібна торгівля комп’ютерами в спеціалізованих магазинах
42960000-4 Системи контролю доступу 26.51 — Виробництво приладів для контролю та вимірювання
30190000-7 Офісне обладнання 46.66 — Оптова торгівля офісною технікою та меблями

🔎 Як перевірити відповідність самостійно:

  1. Подивіться код ДК 021:2015 із тендерної документації.

  2. Відкрийте Класифікатор КВЕД-2010 або ДК 021:2015.

  3. Зіставте сферу діяльності та опис послуг із відповідним КВЕД.

Платиновая Буковина, Черновцы

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