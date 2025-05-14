Приклади відповідності КВЕДів ФОП/ТОВ до кодів ДК 021:2015- 26.05.2025 11:17
Питання: як відповідають КВЕДи ФОП КВЕДи ТОВ до кодів ДК 021:2015 ? Надайте приклади відповідності КВЕД и кодів ДК 021:2015
Відповідь: Ось підбірка прикладів відповідності КВЕДів ФОП/ТОВ до кодів ДК 021:2015 (Єдиного закупівельного словника). Це корисно для участі в державних тендерах, оформлення діяльності ФОП або ТОВ, або просто для орієнтування у відповідності між видами діяльності та класифікацією послуг:
ІТ та цифрові послуги:
|ДК 021:2015
|Опис
|Відповідний КВЕД
|72420000-0
|Послуги з розміщення даних
|63.11 — Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах
|72260000-3
|Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням
|62.01 — Комп'ютерне програмування
|72250000-2
|Послуги з обслуговування систем
|62.03 — Управління комп’ютерним обладнанням (системне адміністрування)
|72510000-3
|Послуги з обробки інформації
|63.11 або 62.02 — Консультування з питань інформатизації
|72600000-6
|Послуги з технічної підтримки
|62.09 — Інша діяльність у сфері інформаційних технологій
|72320000-4
|Послуги з обробки інформації
|63.11 — Обробка даних
Юридичні та консалтингові послуги:
|ДК 021:2015
|Опис
|Відповідний КВЕД
|79100000-5
|Юридичні послуги
|69.10 — Діяльність у сфері права
|79410000-1
|Консультаційні послуги з питань підприємництва
|70.22 — Консультування з питань комерційної діяльності
|79990000-0
|Послуги з адміністративної підтримки
|82.99 — Інша допоміжна діяльність
Маркетинг, реклама, PR:
|ДК 021:2015
|Опис
|Відповідний КВЕД
|79340000-9
|Послуги з реклами та маркетингу
|73.11 — Рекламні агентства
|79416000-3
|Послуги зі зв'язків з громадськістю
|70.21 — Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю
|79952000-2
|Послуги з організації заходів
|82.30 — Організація конгресів і торговельних виставок
|ДК 021:2015
|Опис
|Відповідний КВЕД
|80500000-9
|Послуги у сфері освіти
|85.59 — Інші види освіти
|80510000-2
|Послуги з професійної підготовки
|85.32 — Професійно-технічна освіта
|80521000-2
|Навчання персоналу
|85.59 або 70.22 — Бізнес-консультації з навчанням
🧹 Побутові та обслуговуючі послуги:
|ДК 021:2015
|Опис
|Відповідний КВЕД
|90910000-9
|Послуги з прибирання
|81.21 — Загальне прибирання будівель
|98390000-3
|Інші послуги індивідуального характеру
|96.09 — Надання інших індивідуальних послуг
📦 Постачання товарів та роздрібна торгівля:
|ДК 021:2015
|Опис
|Відповідний КВЕД
|30210000-4
|Машини для обробки даних (ноутбуки, ПК)
|47.41 — Роздрібна торгівля комп’ютерами в спеціалізованих магазинах
|42960000-4
|Системи контролю доступу
|26.51 — Виробництво приладів для контролю та вимірювання
|30190000-7
|Офісне обладнання
|46.66 — Оптова торгівля офісною технікою та меблями
🔎 Як перевірити відповідність самостійно:
-
Подивіться код ДК 021:2015 із тендерної документації.
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Відкрийте Класифікатор КВЕД-2010 або ДК 021:2015.
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Зіставте сферу діяльності та опис послуг із відповідним КВЕД.
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