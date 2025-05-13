



Який КВЕД ФОП підходить для ДК 021:2015 72420000-0 - 22.05.2025 12:28

Питання : Який КВЕД ФОП підходить для ДК 021:2015 72420000-0?

Відповідь: КВЕД ФОП підходить для ДК 021:2015 72420000-0Для коду ДК 021:2015 - 72420000-0 «Послуги з розміщення даних» (Data hosting services) відповідним видом економічної діяльності (КВЕД) є:

✅ КВЕД 63.11 - «Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність»

🔹 Цей КВЕД охоплює:

надання інфраструктури для хостингу: вебсайтів; електронної пошти; мультимедійних додатків;

послуги колокейшн-центрів (data centers);

надання серверів для розміщення клієнтських даних;

оброблення даних, включно з повною обробкою за замовленням користувача.

Це найбільш релевантний КВЕД до зазначеного коду ДК 021:2015.

Якщо планується також надання супутніх ІТ-послуг (наприклад, адміністрування систем або розробка сайтів), можуть додатково використовуватись такі КВЕДи:

62.03 - Керування комп’ютерним обладнанням;

62.01 -Комп’ютерне програмування;

62.09 - Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем.

Ось приклад опису діяльності для ФОП або ТОВ, якщо ви плануєте працювати за КВЕД 63.11 -Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність у межах ДК 021:2015 - 72420000-0 «Послуги з розміщення даних»:

📄 Опис діяльності для реєстрації ФОП / ТОВ:

Надання послуг з обробки та розміщення даних на серверах, у тому числі послуг хостингу веб-сайтів, електронної пошти та баз даних. Надання доступу до серверних ресурсів, віртуальних серверів, хмарного зберігання, послуг колокейшн та супровід інфраструктури дата-центрів. Розміщення інформаційних ресурсів клієнтів, супровід системи збереження даних. Обслуговування технічних платформ для електронної взаємодії, забезпечення доступу до веб-додатків.

🔹 Такий опис можна подавати у статут, договори, заявки для участі у тендерах за кодом ДК 021:2015 - 72420000-0.

🔹 Якщо планується також надання додаткових ІТ-послуг - можна доповнити приклад тексту відповідними КВЕДами (напр., 62.01 - програмування або 62.03 - адміністрування комп’ютерних систем).



Що таке Квед та ДК 021:2015 ?

ДК 021:2015, або Єдиний закупівельний словник, і КВЕД – це різні класифікатори, які використовують для різних цілей. ДК 021:2015 призначений для класифікації товарів, робіт та послуг при здійсненні державних закупівель, а КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності) – для класифікації видів діяльності підприємств.

Детальніше:

ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник):

Використовується при оголошенні тендерів та вказує на предмет закупівлі (що саме закуповується).

Дозволяє учасникам тендерів легко знайти потрібні закупівлі.

Забезпечує єдину мову для всіх учасників закупівель.

Включає 9-значні коди (наприклад, 30192700-8 для канцелярських товарів).

КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності):

Використовується для класифікації діяльності підприємств та організацій.

Не використовується при оголошенні державних закупівель.

Дозволяє класифікувати підприємства за їхньою основною діяльністю (наприклад, виробництво, будівництво, роздрібна торгівля).

КВЕД використовується для податкових нарахувань, статистики та інших цілей.

Приклади:

Питання: Який КВЕД для ДК 021:2015: 44330000-2 - Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі (для труби профільної)

Відповідь: КВЕД: 46.90 - Неспеціалізована роздрібна торгівля (для загальної роздрібної торгівлі)

Як їх пов'язати:

Коли підприємство (учасник тендеру) здійснює закупівлі, воно використовує код ДК 021:2015.

Коли підприємство оголошує тендер (замовник), воно також використовує код ДК 021:2015.

При визначенні КВЕД підприємства, важливо враховувати, які види діяльності воно здійснює. Наприклад, підприємство, яке закуповує канцелярські товари, може мати КВЕД 46.90, а також 30192700-8 для закупівлі саме канцелярських товарів.

Висновок:

ДК 021:2015 та КВЕД – це різні класифікатори, які використовуються для різних цілей. ДК 021:2015 потрібен для закупівлі товарів, робіт та послуг у рамках державних закупівель, а КВЕД – для класифікації видів діяльності підприємств.



Довідково:

Для роботи з бюджетом ФОП може обрати КВЕД 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. Також, залежно від конкретного виду діяльності, можуть підійти інші КВЕДи, такі як 85.59 (Інші види освіти, н. в. і. у.), 85.60 (Допоміжна діяльність у сфері освіти), 74.90 (Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.).



КВЕД 69.20

- цей КВЕД найкраще підходить для бухгалтерських послуг, включаючи ведення бухгалтерського обліку, податкові консультації та аудит.

КВЕД 85.59, 85.60

- якщо ФОП працює з бюджетом, наприклад, проводячи навчання з питань бюджетування або надаючи пов'язані послуги, то це можуть бути відповідні КВЕДи.

КВЕД 74.90

- це більш широкий КВЕД, який охоплює різноманітні професійні та наукові послуги, що можуть бути пов'язані з роботою з бюджетом, наприклад, консультування з питань фінансового планування.

Інші КВЕДи:

В залежності від конкретної діяльності, яка пов'язана з бюджетом, можуть знадобитися й інші КВЕДи. наприклад:

82.30: (Організування конгресів і торговельних виставок) - для організації подій, пов'язаних з бюджетом.

70.22: (Консультування з питань комерційної діяльності й керування) - для надання консультаційних послуг щодо управління бюджетом.

Примітка: При виборі КВЕДів, необхідно враховувати специфіку своєї діяльності та переконатися, що обрані КВЕДи відповідають виконуваним роботам, в тому числі й тим, які пов'язані з бюджетом.

Анна Горбань

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