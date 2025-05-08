



Як отримати аліменти від чоловіка, який за кордоном? - 15.05.2025 16:46

Як отримати аліменти від особи, яка проживає за кордоном?

Матеріальне забезпечення дитини є одним із ключових обов'язків батьків, закріплених у законодавстві. Проте в реальному житті трапляються ситуації, коли один із батьків уникає виконання цього зобов'язання, особливо якщо він перебуває за кордоном. У таких випадках залучення міжнародних механізмів може стати вирішенням проблеми.

Виконання рішення суду України за кордоном

Якщо український суд вже ухвалив рішення про стягнення аліментів, і боржник перебуває за межами країни, стягувач має право звернутися до компетентних органів тієї держави, де проживає боржник. Це можливо завдяки міжнародним договорам, до яких приєдналася Україна:

Конвенція про стягнення аліментів за кордоном (1956 р.).

Конвенція про визнання і виконання рішень щодо аліментних зобов'язань (1973 р.).

Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання (2007 р.).

Окрім цього, Україна має двосторонні угоди про правову допомогу з багатьма державами, що забезпечують взаємне визнання та виконання судових рішень. Актуальний перелік таких договорів можна знайти на сайті Міністерства юстиції України.

Процедура звернення до компетентних органів

Для того щоб рішення українського суду було визнано та виконано за кордоном, необхідно:

Отримати засвідчену копію судового рішення.

Отримати довідку про набрання рішенням законної сили.

Надати довідку про виконання або невиконання рішення в Україні.

У разі відсутності відповідача на судовому засіданні — довідку про його належне повідомлення.

Ці документи мають бути перекладені мовою держави, до якої звертається стягувач.

Як діяти за відсутності судового рішення?

Якщо судового рішення про стягнення аліментів немає, стягувач може подати позов до українського суду, навіть якщо боржник проживає за кордоном. Це можливо, якщо позивач проживає в Україні або якщо сторони мають постійне місце проживання в Україні.

Проблеми виконання рішень у Росії

Через відсутність діючих міжнародних договорів між Україною та Росією питання виконання судових рішень на території Росії є складним. У таких випадках стягувач може спробувати звернутися до російських органів самостійно або за допомогою адвоката.

Заключні поради

Звернення за аліментами від особи, що перебуває за кордоном, може бути складним процесом. Тому важливо чітко дотримуватись вимог міжнародних договорів та підготувати всі необхідні документи. Якщо виникають труднощі, краще звернутися за допомогою до юриста або компетентних органів.

Платинова Буковина

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