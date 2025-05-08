



Смертельний теракт у Могадішо: 21 загиблий під час атаки на військову базу - 14.05.2025 18:06

У столиці Сомалі, Могадішо, стався один із найбільш смертоносних терактів останнім часом. Смертник підірвав себе біля воріт військової бази, де проходив набір рекрутів, що призвело до загибелі 21 людини, серед яких 15 новобранців та 5 цивільних осіб. Відповідальність за напад взяло на себе радикальне угрупування ісламізму «Аш-Шабаб».

Хронологія атаки

Теракт стався вранці, коли десятки молодиків зібралися біля воріт військової бази, сподіваючись стати частиною збройних сил країни. За словами очевидців, смертник підійшов до натовпу під виглядом одного з рекрутів і привів у дію вибуховий пристрій. Потужний вибух розніс частину воріт бази, а вибухова хвиля знищила автомобілі та пошкодила довколишні будівлі.

Співробітники служби безпеки та медики негайно прибули на місце події. Постраждалих евакуювали до найближчих лікарень, де багато хто з них помер від важких поранень. За даними місцевої влади, кількість жертв може збільшитися, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані.

Хто стоїть за атакою?

Угруповання «Аш-Шабаб», пов'язане з терористичною мережею «Аль-Каїда», взяло на себе відповідальність за теракт. Ця організація вже багато років веде збройну боротьбу проти уряду Сомалі, прагнучи встановити в країні режим, що базується на радикальних інтерпретаціях ісламу.

"Аш-Шабаб" відома своїми регулярними атаками на військові та цивільні об'єкти, а також використанням терористів-смертників. Її бойовики діють не лише на території Сомалі, а й у сусідніх країнах Східної Африки, таких як Кенія та Уганда.

Реакція влади та міжнародного співтовариства

Уряд Сомалі засудив атаку, назвавши її «боягузливим актом терору», спрямованим проти безпеки та стабільності країни. Президент Хасан Шейх Махмуд висловив співчуття сім'ям загиблих та пообіцяв посилити заходи безпеки у столиці та інших регіонах країни.

Рада Безпеки ООН та Африканський союз також засудили теракт, закликавши міжнародне співтовариство до зміцнення підтримки уряду Сомалі у боротьбі з тероризмом. США та Європейський Союз висловили готовність продовжити співпрацю у галузі безпеки та боротьби з екстремізмом у регіоні.

Причини вразливості Сомалі

Сомалі вже кілька десятиліть перебуває у стані збройного конфлікту та політичної нестабільності. Слабкість державних інститутів, високе безробіття та поширення радикальних ідеологій створюють сприятливий ґрунт для терористичних угруповань.

Військові бази та центри підготовки рекрутів часто стають цілями атак, оскільки вони символізують силу та стійкість держави. Атака на молодих новобранців – це спроба підірвати бойовий дух армії та дестабілізувати ситуацію у країні.

Що буде далі?

Після теракту влада Сомалі оголосила про проведення антитерористичної операції проти бойовиків «Аш-Шабаб». Поліція та армія посилили охорону стратегічно важливих об'єктів у Могадішо.

Однак, незважаючи на зусилля влади, проблема тероризму у Сомалі залишається гострою. Для її вирішення потрібна не лише військова міць, а й комплексний підхід, що включає розвиток економіки, покращення системи освіти та боротьбу з радикалізацією молоді.

Теракт у Могадішо знову нагадав світу про складну ситуацію в Сомалі та необхідність міжнародної підтримки для стабілізації регіону.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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