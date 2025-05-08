



Смертельный теракт в Могадишо: 21 погибший при атаке на военную базу - 08.05.2025 18:02

В столице Сомали, Могадишо, произошел один из самых смертоносных терактов за последнее время. Смертник подорвал себя у ворот военной базы, где проходил набор рекрутов, что привело к гибели 21 человека, среди которых 15 новобранцев и 5 гражданских лиц. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб».

Хронология атаки

Теракт произошел утром, когда десятки молодых людей собрались у ворот военной базы, надеясь стать частью вооруженных сил страны. По словам очевидцев, смертник подошел к толпе под видом одного из рекрутов и привел в действие взрывное устройство. Мощный взрыв разнес часть ворот базы, а взрывная волна уничтожила автомобили и повредила близлежащие здания.

Сотрудники службы безопасности и медики немедленно прибыли на место происшествия. Пострадавших эвакуировали в ближайшие больницы, где многие из них скончались от тяжелых ранений. По данным местных властей, число жертв может увеличиться, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Кто стоит за атакой?

Группировка «Аш-Шабаб», связанная с террористической сетью «Аль-Каида», взяла на себя ответственность за теракт. Эта организация уже много лет ведет вооруженную борьбу против правительства Сомали, стремясь установить в стране режим, основанный на радикальных интерпретациях ислама.

«Аш-Шабаб» известна своими регулярными атаками на военные и гражданские объекты, а также использованием террористов-смертников. Её боевики действуют не только на территории Сомали, но и в соседних странах Восточной Африки, таких как Кения и Уганда.

Реакция властей и международного сообщества

Правительство Сомали осудило атаку, назвав её «трусливым актом террора», направленным против безопасности и стабильности страны. Президент Хасан Шейх Махмуд выразил соболезнования семьям погибших и пообещал усилить меры безопасности в столице и других регионах страны.

Совет Безопасности ООН и Африканский союз также осудили теракт, призвав международное сообщество к укреплению поддержки сомалийского правительства в борьбе с терроризмом. США и Европейский Союз выразили готовность продолжить сотрудничество в области безопасности и борьбы с экстремизмом в регионе.

Причины уязвимости Сомали

Сомали уже несколько десятилетий находится в состоянии вооруженного конфликта и политической нестабильности. Слабость государственных институтов, высокая безработица и распространение радикальных идеологий создают благоприятную почву для террористических группировок.

Военные базы и центры подготовки рекрутов часто становятся целями атак, поскольку они символизируют силу и устойчивость государства. Атака на молодых новобранцев – это попытка подорвать боевой дух армии и дестабилизировать ситуацию в стране.

Что будет дальше?

После теракта власти Сомали объявили о проведении антитеррористической операции против боевиков «Аш-Шабаб». Полиция и армия усилили охрану стратегически важных объектов в Могадишо.

Однако, несмотря на усилия властей, проблема терроризма в Сомали остаётся острой. Для её решения требуется не только военная мощь, но и комплексный подход, включающий развитие экономики, улучшение системы образования и борьбу с радикализацией молодёжи.

Теракт в Могадишо вновь напомнил миру о сложной ситуации в Сомали и необходимости международной поддержки для стабилизации региона.

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