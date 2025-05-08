



Які алергени у Хургаді? Алергія у Хургаді та Єгипті - 15.05.2025 09:23

Питання: Які алергени у Хургаді? Алергія у Хургаді, алергія в Єгипті

Відповідь: Алергофон Хургади (якщо говорити про респіраторні алергени в повітрі) складається з поєднання кількох факторів: пил, пилок, грибкові суперечки та індустріальні забруднювачі. Нижче - розбір за основними алергенами, які можуть впливати на самопочуття:

1. Пил та пісок

Постійний фактор у Хургаді. Через пустельний клімат дрібнодисперсний пил і частинки піску майже завжди присутні в повітрі, особливо при вітрах з материка.

Пил із Сахари (включаючи так званий хамсин – сильний сухий вітер навесні) посилює концентрацію алергенів.

Симптоми: сухий кашель, свербіж у горлі, подразнення очей, чхання.

2. Пилок рослин

Незважаючи на пустельний ландшафт, є низка рослин, які викликають алергію:

Амброзія - зустрічається ближче до оаз, але пилок може переноситися вітром.

Оливкові дерева (у садах та курортних зонах).

Пальми (фінікові) - їх пилок у деяких людей викликає реакцію.

Акції/мімози та декоративні чагарники на готельних територіях.

Пікові сезони: весна та рання осінь.



3. Грибкові суперечки

Через високу вологість поблизу моря і в приміщеннях, що погано провітрюються (у тому числі старі кондиціонери і вентиляція) можлива присутність спор цвілі в повітрі.

Особливо часто – аспергіли та кладоспоріуми, які можуть викликати респіраторні реакції.

4. Домашні та побутові алергени

Пилові кліщі – у вологих кондиціонованих приміщеннях.

Тварини у будинках/готелях (якщо контакт був, можлива сенсибілізація).

Що допомагає:

Регулярне очищення кондиціонерів (багато готелі цим нехтують).

Використання HEPA-фільтрів у номері (можливо портативний очищувач повітря).

Закриття вікон у вітряні дні та при піщаних бурях.

Промивання носа фізрозчином вранці та ввечері.

Медикаментозна профілактика (антигістамінні, якщо схильність є).

Анна Горбань

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