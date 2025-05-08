Які алергени у Хургаді? Алергія у Хургаді та Єгипті

- 15.05.2025 09:23

 Питання: Які алергени у Хургаді? Алергія у Хургаді, алергія в Єгипті

Відповідь: Алергофон Хургади (якщо говорити про респіраторні алергени в повітрі) складається з поєднання кількох факторів: пил, пилок, грибкові суперечки та індустріальні забруднювачі. Нижче - розбір за основними алергенами, які можуть впливати на самопочуття:

1. Пил та пісок
Постійний фактор у Хургаді. Через пустельний клімат дрібнодисперсний пил і частинки піску майже завжди присутні в повітрі, особливо при вітрах з материка.
Пил із Сахари (включаючи так званий хамсин – сильний сухий вітер навесні) посилює концентрацію алергенів.
Симптоми: сухий кашель, свербіж у горлі, подразнення очей, чхання.

2. Пилок рослин
Незважаючи на пустельний ландшафт, є низка рослин, які викликають алергію:
Амброзія - зустрічається ближче до оаз, але пилок може переноситися вітром.
Оливкові дерева (у садах та курортних зонах).
Пальми (фінікові) - їх пилок у деяких людей викликає реакцію.
Акції/мімози та декоративні чагарники на готельних територіях.
Пікові сезони: весна та рання осінь.


3. Грибкові суперечки
Через високу вологість поблизу моря і в приміщеннях, що погано провітрюються (у тому числі старі кондиціонери і вентиляція) можлива присутність спор цвілі в повітрі.
Особливо часто – аспергіли та кладоспоріуми, які можуть викликати респіраторні реакції.

4. Домашні та побутові алергени
Пилові кліщі – у вологих кондиціонованих приміщеннях.

Тварини у будинках/готелях (якщо контакт був, можлива сенсибілізація).

Що допомагає:
Регулярне очищення кондиціонерів (багато готелі цим нехтують).
Використання HEPA-фільтрів у номері (можливо портативний очищувач повітря).
Закриття вікон у вітряні дні та при піщаних бурях.
Промивання носа фізрозчином вранці та ввечері.
Медикаментозна профілактика (антигістамінні, якщо схильність є).

Анна Горбань

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