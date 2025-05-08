



Какие аллергены в Хургаде? Аллергия в Хургаде - 12.05.2025 09:20

Аллергофон Хургады (если говорить о респираторных аллергенах в воздухе) складывается из сочетания нескольких факторов: пыль, пыльца, грибковые споры и индустриальные загрязнители. Ниже — разбор по основным аллергенам, которые могут влиять на самочувствие:

1. Пыль и песок

Постоянный фактор в Хургаде. Из-за пустынного климата мелкодисперсная пыль и частицы песка почти всегда присутствуют в воздухе, особенно при ветрах с материка.

Пыль из Сахары (включая так называемый хамсин — сильный сухой ветер весной) усиливает концентрацию аллергенов.

Симптомы: сухой кашель, зуд в горле, раздражение глаз, чихание.

2. Пыльца растений

Несмотря на пустынный ландшафт, есть ряд растений, которые вызывают аллергию:

Амброзия — встречается ближе к оазисам, но пыльца может переноситься ветром.

Оливковые деревья (в садах и курортных зонах).

Пальмы (финиковые) — их пыльца у некоторых людей вызывает реакцию.

Акции/мимозы и декоративные кустарники на отельных территориях.

Пиковые сезоны: весна и ранняя осень.

3. Грибковые споры

Из-за высокой влажности вблизи моря и в плохо проветриваемых помещениях (в том числе старые кондиционеры и вентиляция) возможно присутствие спор плесени в воздухе.

Особенно часто — аспергиллы и кладоспориумы, которые могут вызывать респираторные реакции.

4. Домашние и бытовые аллергены

Пылевые клещи — во влажных кондиционированных помещениях.

Животные в домах/отелях (если контакт был, возможна сенсибилизация).

Что помогает:

Регулярная очистка кондиционеров (многие отели этим пренебрегают).

Использование HEPA-фильтров в номере (возможно — портативный очиститель воздуха).

Закрытие окон в ветреные дни и при песчаных бурях.

Промывание носа физраствором утром и вечером.

Медикаментозная профилактика (антигистаминные, если предрасположенность есть).





Анна Горбань

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