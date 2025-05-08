



Мер Бухареста переміг на виборах президента Румунії - 19.05.2025 09:11

Після підрахунку 99% голосів Нікушор Дан випереджає Джорджа Сіміона на президентських виборах у Румунії. Сіміон не визнає поразки.

Ліберально-прогресивний мер Бухареста Нікушор Дан перемагає у другому турі президентських виборів у Румунії, повідомляє агентство AFP з посиланням на дані виборчого бюро країни. Після підрахунку майже 99 відсотків бюлетенів він набирає 54 відсотки голосів, випереджаючи свого опонента - ультраправого Джорджа Сіміона, який отримав 46 відсотка.

Про перемогу Дана свідчили також дані екзитполів, які провели Центр міської та регіональної соціології (CURS) та Група соціально-поведінкових досліджень Avangarde.

Незабаром Сіміон визнав поразку

При цьому Сіміон спочатку відкидав перші дані та заявив про власну перемогу. "Ми - явні переможці цих виборів. Ми заявляємо про цю перемогу від імені румунського народу", - сказав він у прямому ефірі перед своїми прихильниками у Бухаресті після закриття виборчих дільниць.

Аналогічні заяви він зробив у Facebook та мережі мікроблогів X. Пізніше він визнав поразку та привітав Дана. "Він переміг на виборах, і це була воля румунського народу", - написав Сіміон.

Перший тур президентських виборів у Румунії відбувся 4 травня. За його підсумками Сіміон набрав близько 41% голосів, Дан - 20,99%.

У Румунії завершилися вибори, які привернули увагу як усередині країни, так і за її межами. Громадяни країни вирушили на виборчі дільниці, щоб обрати представників до національного парламенту, а також керівників місцевих органів влади. Це голосування стало важливою віхою у житті країни, визначивши подальший курс розвитку.

Вибори відбувалися за умов високої явки виборців, що свідчить про значний інтерес громадян до політичних процесів. На виборчих дільницях було посилено заходи безпеки та прозорості голосування, що забезпечило чесність та легітимність результатів. Спостерігачі як із країни, так і з міжнародних організацій відзначили високий рівень організації виборчого процесу.

Основні претенденти

На парламентських виборах головна боротьба розгорнулася серед представників провідних політичних сил країни. Правляча партія прагнула зберегти контроль за парламентом, тоді як опозиція націлилася зміцнення своїх позицій. Крім великих партій, на виборах також брали участь представники менших політичних рухів та незалежні кандидати, що забезпечило широке представництво думок.

Попередні результати

За попередніми даними Центральної виборчої комісії Румунії, правляча партія зберігає лідируючі позиції, проте опозиція показала значне зростання підтримки. Це свідчить про те, що політичний ландшафт країни стає конкурентнішим. У деяких регіонах вже відзначено несподівані успіхи нових політичних сил, що може вплинути на формування коаліцій у майбутньому парламенті.

Міжнародна реакція

Вибори в Румунії викликали інтерес міжнародної спільноти. Європейський Союз та інші міжнародні організації привітали країну з проведенням демократичних виборів та висловили надію на продовження курсу демократичних реформ.

Попереду формування уряду

Після завершення підрахунку голосів та офіційного оголошення результатів розпочнеться процес формування нового уряду. Очікується, що цей етап буде непростим, оскільки для створення стабільної правлячої коаліції потрібно врахувати інтереси різних політичних сил.

Ці вибори показали, що громадяни Румунії беруть активну участь у політичному житті країни і прагнуть впливати на її майбутнє. Політичні сили країни тепер мають продемонструвати готовність до діалогу та співпраці для забезпечення стабільності та розвитку держави.

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