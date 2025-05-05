



Як отримати аліменти в Україні? Поради адвоката - 12.05.2025 10:17

Аліменти в Україні: основні аспекти та порядок стягнення

Аліменти – це грошові виплати, які один із батьків зобов'язаний сплачувати на утримання своєї дитини у разі розлучення або окремого проживання батьків. В Україні питання стягнення аліментів регулюється Сімейним кодексом та рядом інших нормативно-правових актів, які гарантують право дитини на належне матеріальне забезпечення.

Хто має право на аліменти?

Право на отримання аліментів має дитина, яка не досягла повноліття, а також повнолітня особа, яка продовжує навчання на денній формі та потребує матеріальної підтримки. Виплати можуть призначатися як на одну дитину, так і на кількох дітей одночасно.

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Способи визначення розміру аліментів

Розмір аліментів в Україні може визначатися:

Добровільною домовленістю між батьками. У такому випадку вони підписують договір, у якому фіксується сума та порядок виплат.

Судовим рішенням. Якщо батьки не можуть домовитися, один із них може звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. Суд визначає розмір виплат, виходячи з матеріального стану батьків, потреб дитини та інших обставин.

Як подати позов на аліменти?

Для подання позову до суду потрібно підготувати такі документи:

Позовну заяву.

Свідоцтво про народження дитини.

Документи, що підтверджують доходи сторін (за можливості).

Інші документи, які можуть підтвердити необхідність стягнення аліментів.

Позов подається до місцевого суду за місцем проживання позивача або відповідача.

Мінімальний розмір аліментів

Законодавством встановлено мінімальний розмір аліментів, який не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Цей показник щорічно змінюється, що впливає на суму виплат.

Як змінити розмір аліментів?

Якщо матеріальний стан батьків або потреби дитини змінюються, кожен із батьків має право звернутися до суду з вимогою про зміну розміру аліментів. Це може бути як збільшення, так і зменшення суми виплат.

Відповідальність за несплату аліментів

У разі відмови від сплати аліментів, платник може зіткнутися з рядом санкцій:

Накопичення заборгованості.

Нарахування пені за прострочення виплат.

Тимчасове обмеження у виїзді за кордон.

Примусове виконання рішення суду через виконавчу службу.

Стягнення аліментів з-за кордону

Якщо один із батьків проживає за кордоном, стягнення аліментів здійснюється за допомогою міжнародних договорів, учасником яких є Україна. Це може бути Конвенція про міжнародне стягнення аліментів або двосторонні угоди між країнами.

Аліменти – це важливий механізм захисту прав дитини на належне матеріальне забезпечення. Важливо, щоб батьки відповідально ставилися до своїх зобов'язань, а у разі виникнення спорів зверталися до суду або користувалися послугами сімейних юристів для врегулювання питань мирним шляхом.

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