



Подвійне вбивство поблизу Києва сусід вбив військового та тещу.Відео - 08.05.2025 16:18

Поліція Київської області затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця та його родички в селі Софіївська Борщагівка. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в регіоні.

Інцидент стався 8 травня близько 15:22. За даними правоохоронців, конфлікт між чоловіками виник через заборгованість за зброю. За місяць до трагедії військовий продав підозрюваному зброю за 1 тисячу доларів США, однак сьогодні між ними спалахнула сварка через невиплачену частину суми.

У розпал конфлікту покупець схопив зброю, яку раніше придбав, і відкрив вогонь. У результаті стрілянини загинули сам військовий та його теща, яка перебувала вдома. Після цього підозрюваний зачинився у власному будинку.

Спецпризначенці поліції швидко оточили територію та протягом години провели операцію із затримання зловмисника. Як стало відомо, стрілком виявився 63-річний місцевий мешканець. Його взяли під варту згідно з процесуальними нормами.

Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії, на місці працюють слідчі та криміналісти. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому та обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронці також встановлюють усі обставини події та перевіряють можливу причетність інших осіб до злочину.

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