



Нового Папу Римського обрано! - 08.05.2025 20:28

Нового Папу Римського обрано 8 травня 2025 року. Роберт Френсіс Прево – новий Папа Римський: він взяв ім'я Лев XIV, йому 67 років.



За подією спостерігали близько 25000 людей.

Білий дим над Ватиканом: католицький світ зустрів нового Папу Римського. Світ побачив нового Папу Римського.

Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево: він взяв ім'я Лев XIV. Новий Папа Римський є першим Папою із США в історії.

Історичний момент, що зібрав погляди мільйонів людей.

Сьогодні о 18:08 із димаря на даху Сикстинської капели піднявся білий дим — знак, який понад тисячу років символізує обрання нового глави Римо-католицької церкви. Тисячі віруючих, які зібралися на площі Святого Петра, зустріли цю подію радісними криками та дзвоном дзвонів.

На площі звучить музика, тут же вишикувався корпус Швейцарської гвардії — традиційні варти Ватикану. Вже зовсім скоро кардинал-протодіакон Домінік Мамберті оголосить ім'я нового понтифіка та його тронне ім'я.

Символ віри та надії: білий дим над Сикстинською капелою

Білий дим над Сикстинською капелою — це не просто сигнал, а давня традиція, яка повідомляє усьому світу: кардинали досягли єдиної думки. Димова труба, встановлена ​​на даху капели, стає центром уваги мільйонів людей у ​​всьому світі.



До офіційного оголошення імені нового Папи Римського віруючі та журналісти спостерігають за процесом із завмиранням серця. Чайка, яка іноді сідає на димар, стала неофіційним символом очікування.

Останні миті перед виходом до світу

Після завершення голосування новий понтифік вирушає до так званої «Кімнати сліз». Це відокремлене приміщення в Сикстинській капелі, де обраний Папа готується до першої публічної появи: перевдягається в папські шати, вимовляє молитву і усвідомлює весь тягар покладеної на нього відповідальності.

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Лише після цього він виходить на балкон головної базиліки Ватикану, щоб звернутися до віруючих та дати своє перше благословення. У цей момент весь католицький світ приховує подих, чекаючи на його перші слова.



Як відбувається голосування: таємний вибір та давні традиції

Процес обрання Папи Римського завжди відбувається за зачиненими дверима Сикстинської капели. Кардинали збираються на конклав, де проводять кілька турів голосування. Кожен із них завершується або чорним димом — знаком, що консенсусу не досягнуто, або білим — символом того, що нового главу Католицької церкви обрано.

Сьогоднішній білий дим повідомив світові, що 267-го за рахунком Папу Римського обрано, і вже зовсім скоро його ім'я пролунає з балкона базиліки Святого Петра.

Історичний момент, який об'єднує мільйони

Події у Ватикані викликають інтерес не лише у католиків. За конклавом стежать світові лідери, ЗМІ, прості віруючі та атеїсти. Навіть колишній президент США Дональд Трамп, спостерігаючи за тим, що відбувається, заявив: "Я бачив дим, але не бачив Папу", передає CNN.



Обрання нового Папи – це завжди новий етап в історії Католицької церкви. Кожен понтифік приносить свої ідеї, свій стиль керівництва та духовну спадщину, яка визначатиме церковну політику на довгі роки.

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