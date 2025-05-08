



Як українцям отримати румунське громадянство: основні способи у 2025 році - 19.05.2025 17:59

Через війну в Україні тисячі людей були змушені шукати безпечніші місця для проживання. Однією з популярних країн, куди емігрують українці, є Румунія. За останніми даними Євростату, у цій державі перебуває понад 180 тисяч громадян України, які отримали тимчасовий захист. І все більше людей замислюються про отримання громадянства Румунії.



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Громадянство Румунії через репатріацію

Найшвидший і відносно простий шлях до румунського паспорта — це процедура репатріації. Вона передбачає, що громадянство можуть поновити особи, які його втратили у минулому, а також їхні нащадки до другого коліна (тобто діти та внуки). Якщо у вас є документи, які підтверджують наявність румунських предків, цей варіант — один із найвигідніших.

Румунське законодавство дозволяє зберегти наявне громадянство, тому оформлення румунського паспорта не вимагає відмови від українського. Зауважимо, до кінця 2025 року в Україні буде прийнято Закон про множинне громадянство.

Через історичні обставини (зміни кордонів, депортації, міграції) багато українців мають коріння у регіонах, які колись входили до складу Румунії. Тому шанси підтвердити спорідненість з румунським народом є у багатьох.

Інші способи отримання громадянства

1. Через народження або усиновлення

Дитина, один з батьків якої є громадянином Румунії, автоматично набуває громадянства при народженні. Те саме правило діє і для усиновлення: якщо українська дитина була усиновлена громадянами Румунії, вона теж має право на паспорт цієї країни.

2. Натуралізація

Найбільш тривалий шлях — це натуралізація. Вона можлива для тих, хто постійно проживає в Румунії понад 5 років, має стабільне легальне джерело доходу, володіє мовою на належному рівні та інтегрований у румунське суспільство. Окрім цього, заявник повинен знати основи Конституції та історії країни.

3. Інвестиції в економіку

Ще один варіант — інвестування. Щоби отримати громадянство через інвестиційну програму, потрібно вкласти приблизно 1 мільйон євро в економіку Румунії. Цей шлях підходить для людей із великими фінансовими можливостями і передбачає проходження ретельної перевірки.

Як подається заява?

Процес отримання громадянства координується Міністерством юстиції Румунії. Для початку подається пакет документів, після чого справі присвоюється індивідуальний номер DOSAR. Потім заявник потрапляє в електронну чергу. Термін очікування може становити від одного до кількох років, залежно від типу процедури.

Підсумок: Румунське громадянство для українців — це не міф, а реальна можливість. Якщо у вас є румунське коріння або ви готові прожити в країні кілька років і інтегруватися, шанс отримати паспорт є доволі високим. Найшвидше оформити документи дозволяє саме процедура репатріації.

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