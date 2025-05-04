Вредное мороженое на полках магазинов Украины

- 05.05.2025 11:43
Вредное мороженое на полках магазинов Украины

 Это мороженое лучше оставить на полке: что не стоит покупать в магазинах Украины
С наступлением тепла мороженое возвращается на полки магазинов во всем разнообразии — пломбир, шоколадное, фруктовое, безлактозное или даже без сахара. Однако не каждое мороженое все равно полезно. Некоторые виды этого популярного летнего десерта могут не только разочаровать вкусом, но и нанести вред здоровью.

Какое мороженое лучше обойти стороной? - рассказала юрист, руководитель всеукраинского юридического объединения ЛексЮкрейн Виктория Коретник

"Специалисты по пищевой безопасности предупреждают об опасности так называемого мороженого с растительными жирами. Хотя с виду такое мороженое ничем не уступает настоящему пломбиру, его состав значительно хуже: вместо молочных жиров используются пальмовое, кокосовое или другие дешевые масла", - говорит Виктория.

Производители идут на такой шаг, чтобы удешевить продукт, но это вредит его качеству. К тому же, растительные жиры — источник трансжиров, которые имеют прямую связь с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему мороженое с растительными жирами следует избегать?
Не содержит молочных жиров, поэтому не приносит организму пользы: кальция, белка, микроэлементов;

Насыщенное ароматизаторами, стабилизаторами и красителями, маскирующими отсутствие натуральных ингредиентов;

Содержит трансжиры, которые вредят сосудам и могут провоцировать воспалительные процессы;

Маркируется мелким шрифтом, где указан "заменитель молочного жира", "комбинированный продукт" или просто "растительные жиры".

Такое мороженое обычно реализуется в формате дешевого эскимо, стаканчиков или вафельных трубочек в яркой упаковке.

Как выбрать качественное мороженое?

Виктория советует, чтобы купить действительно безопасное мороженое, обращайте внимание на наличие государственного стандарта ДСТУ на упаковке. Важнейшие стандарты в Украине:

ДСТУ 4733:2007 - касается настоящего пломбира из натуральных сливок, масла, яиц и молока. Мороженое по этому стандарту должно содержать не менее 12% молочного жира;

ДСТУ 4535:2006 - регулирует общие требования к мороженому, в частности, классификацию, состав, маркировку, органолептические и микробиологические показатели. Соответствие этому стандарту – еще один показатель безопасности и качества продукта.

Как распознать фальшивый продукт?
Если на упаковке мороженого есть фразы типа "заменитель молочного жира", "растительные жиры", или "комбинированный продукт", лучше отказаться от покупки. Это сигнал, что перед вами продукт низшего качества, не отвечающий стандартам натуральности.

Мороженое — это не только вкус, но и безопасность. В условиях жаркого лета хочется охлаждения, но не стоит рисковать здоровьем ради яркой обертки. Всегда читайте состав, ищите упоминание о ДСТУ 4733 или ДСТУ 4535, избегайте растительных жиров — и ваш выбор будет не только вкусным, но и безопасным.

Анна Горбань

Ключові слова: мороженное польза, вред мороженого

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