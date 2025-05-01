Трамп выразил осторожный оптимизм в отношении будущего мирного соглашения- 05.05.2025 11:36
Президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, касающихся возможных путей урегулирования конфликта между Украиной и Россией. По его словам, в последние дни он вместе со своей командой провёл продуктивные обсуждения, посвящённые текущей международной ситуации.
На вопрос о том, планирует ли он в ближайшем будущем встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп ответил, что такой встречи пока не рассматривает. В то же время он отметил, что дискуссии на тему российско-украинского конфликта уже ведутся, хотя подробностей он не раскрыл.
Во время интервью телеканалу NBC News Трамп выразил осторожный оптимизм в отношении будущего мирного соглашения между двумя странами. Он подчеркнул, что США на данный момент явно симпатизируют одной из сторон конфликта, но не уточнил, о какой именно идёт речь.
— «Я думаю, мы ближе к одной стороне, чем к другой, но не хочу забегать вперёд. Посмотрим, как всё будет развиваться», — сказал Трамп, оставив возможность для дипломатического манёвра.
В других своих выступлениях Трамп также затронул тему санкций. Он сообщил, что рассмотрит возможность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма, предусматривающий ужесточение санкционного давления на Россию, если в Кремле не проявят готовность к переговорам и не сделают конкретных шагов навстречу миру.
Он также заявил, что цели России в этом конфликте масштабнее, чем кажется на первый взгляд. По мнению Трампа, Москва стремится контролировать всю территорию Украины, а не только оккупированные регионы.
— «Россия не удовлетворится той частью, которую она удерживает сейчас. Им нужна вся Украина. Если бы я не вмешался, они бы сейчас боролись за всю страну. Только моя политика сдержала их», — заявил Трамп, намекая на своё влияние в период пребывания на посту президента.
Эти высказывания бывшего американского лидера вновь вызывают активные обсуждения в экспертных и политических кругах. Станет ли он посредником в будущих переговорах или займёт более жёсткую позицию — покажет время. В любом случае, Трамп даёт понять: его интерес к конфликту не ослабевает, и он по-прежнему видит себя фигурой, способной повлиять на ход событий.
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