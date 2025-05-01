Трамп выразил осторожный оптимизм в отношении будущего мирного соглашения

- 05.05.2025 11:36

Президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, касающихся возможных путей урегулирования конфликта между Украиной и Россией. По его словам, в последние дни он вместе со своей командой провёл продуктивные обсуждения, посвящённые текущей международной ситуации.

На вопрос о том, планирует ли он в ближайшем будущем встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп ответил, что такой встречи пока не рассматривает. В то же время он отметил, что дискуссии на тему российско-украинского конфликта уже ведутся, хотя подробностей он не раскрыл.

Во время интервью телеканалу NBC News Трамп выразил осторожный оптимизм в отношении будущего мирного соглашения между двумя странами. Он подчеркнул, что США на данный момент явно симпатизируют одной из сторон конфликта, но не уточнил, о какой именно идёт речь.

— «Я думаю, мы ближе к одной стороне, чем к другой, но не хочу забегать вперёд. Посмотрим, как всё будет развиваться», — сказал Трамп, оставив возможность для дипломатического манёвра.

В других своих выступлениях Трамп также затронул тему санкций. Он сообщил, что рассмотрит возможность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма, предусматривающий ужесточение санкционного давления на Россию, если в Кремле не проявят готовность к переговорам и не сделают конкретных шагов навстречу миру.

Он также заявил, что цели России в этом конфликте масштабнее, чем кажется на первый взгляд. По мнению Трампа, Москва стремится контролировать всю территорию Украины, а не только оккупированные регионы.

— «Россия не удовлетворится той частью, которую она удерживает сейчас. Им нужна вся Украина. Если бы я не вмешался, они бы сейчас боролись за всю страну. Только моя политика сдержала их», — заявил Трамп, намекая на своё влияние в период пребывания на посту президента.

Эти высказывания бывшего американского лидера вновь вызывают активные обсуждения в экспертных и политических кругах. Станет ли он посредником в будущих переговорах или займёт более жёсткую позицию — покажет время. В любом случае, Трамп даёт понять: его интерес к конфликту не ослабевает, и он по-прежнему видит себя фигурой, способной повлиять на ход событий.

Анна Горбань

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Трамп зробив заяви щодо шляхів врегулювання війни між Україною та Росіє Президент США Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо можливих
- 05.05.2025 11:38
Оформление гражданства Румынии: новый список документов на 2025 год С марта - апреля 2025 года в Румынии вступили в силу обновлённые требования к
- 05.05.2025 10:43
Оформлення громадянства Румунії: новий список документів на 2025 рік
- 05.05.2025 09:52
Пророчества святого Малахии и Папы Франциска Папа Франциск -последний? Пророчество святого Малахии и страх конца света
- 04.05.2025 18:14
Пророцтво Малахії про Папу Франциска Хто такий святий Малахія?
- 04.05.2025 16:18
Дональд Трамп оголосив себе Папою Римським. Портал у пекло відкритий? Дональд Трамп оголосив себе Папою Римським. Портал у пекло відкритий?
- 02.05.2025 21:50
Что такое уравнение Шрёдингера по простому Уравнение Шрёдингера - это фундаментальное уравнение квантовой механики
- 02.05.2025 18:31
Дональд Трамп объявил себя Папой Римским. Портал в ад открыт? Дональд Трамп объявил себя Папой Римским. Портал в ад открыт?
- 02.05.2025 16:46
Іран пропонує Азербайджану та Грузії створити транзитний коридор у рамках ТРАСЕКА Як передає Report із посиланням на іранські ЗМІ, про це повідомив радник міністра доріг та міського розвитку Ірану Амін Тараффо.
- 02.05.2025 07:11
Як розлучитись в Україні Як розірвати шлюб в Україні: покрокова інструкція
- 01.05.2025 10:36

Всі новини