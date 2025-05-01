



Оформлення громадянства Румунії: новий список документів на 2025 рік - 05.05.2025 09:52

Оформлення громадянства Румунії: оновлений список документів на 2025 рік

З березня – квітня 2025 р. у Румунії набули чинності оновлені вимоги щодо подання документів на отримання румунського громадянства. Влада внесла значні зміни до переліку необхідних паперів, що особливо важливо враховувати тим, хто планує оформлення громадянства найближчим часом.

Порівняно з 2009 роком, коли наша компанія розпочала свою діяльність у даній сфері, список документів суттєво розширився. Тепер процес підготовки досьє потребує більш ретельного підходу, уваги до термінів та формату кожного документа.

Що нового:

Ключова зміна стосується термінів дії документів. Усі довідки, виписки, виписки, а також самі свідоцтва, такі як про народження або шлюб, не повинні бути старшими за два роки на момент подання. Якщо документи подаються у дублікаті чи копії, ці вимоги діють у повному обсязі. Дають термін на довоз документів.

Це правило поширюється на всі документи, що додаються до досьє, незалежно від того, на якій основі подається заявник — по корінням, шлюбу чи іншому порядку. Таким чином, не вдасться використовувати документи, видані 3-5 років тому, навіть якщо вони були раніше завірені та перекладені.

Чому це важливо?

Румунська сторона посилила контроль за актуальністю та достовірністю документів. Якщо раніше можна було подавати більш старі свідчення та довідки, то сьогодні будь-який документ із «просрочкою» може стати підставою для відхилення заяви, або потрапляння у сіру зону. Враховуючи, що термін розгляду може розтягнутися на роки, важливо від початку зібрати досьє, яке відповідає всім вимогам.

Наш досвід – ваш результат

Наша компанія Romania 2009 вже понад 15 років успішно супроводжує клієнтів у питаннях оформлення румунського громадянства. Ми знаємо всі нюанси, регулярно стежимо за змінами у законодавстві та допомагаємо зібрати пакет документів, який справді буде прийнятий у роботі.

З нами ви отримаєте не просто перелік паперів, а повний супровід на кожному кроці: від перекладу та апостилю до подання та контролю за статусом справи.

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Європейське громадянство: які бувають варіанти та як обрати свій шлях

Сьогодні громадянство однієї з країн Європейського Союзу відкриває багато можливостей: безвізові подорожі, право на проживання та роботу в будь-якій країні ЄС, доступ до якісної медицини й освіти, а також соціальні гарантії. Але не всі знають, що шляхів до європейського паспорта існує багато — і кожен із них має свої умови, переваги й обмеження.

Громадянство за походженням

Найпоширеніший і найлегший варіант — це підтвердження походження з країни ЄС. Наприклад, Румунія, Угорщина, Польща, Італія чи Литва дозволяють отримати громадянство на підставі родинних зв’язків. Якщо ваші бабуся чи дідусь були громадянами однієї з цих країн, ви можете подати заяву на відновлення громадянства.

Такий шлях є популярним серед українців, оскільки багато сімей мають корені в довоєнній Європі. Важливо зібрати архівні документи, що підтверджують родинні зв’язки, пройти процедуру легалізації та, в деяких випадках, скласти іспит на знання мови.

Громадянство через натуралізацію

Якщо ви тривалий час проживали в одній із країн ЄС (зазвичай від 5 до 10 років), маєте дозвіл на постійне проживання та інтегрувались у місцеве суспільство, ви можете подати заяву на громадянство через натуралізацію. Наприклад, у Німеччині або Франції важливо довести мовну компетентність, фінансову незалежність та відсутність судимостей.

Це довгий, але надійний шлях для тих, хто планує еміграцію або вже живе в Європі.

Громадянство через інвестиції

Деякі країни пропонують «золоті паспорти» — громадянство або постійне проживання в обмін на інвестиції. Найвідоміші програми були на Кіпрі, в Мальті та Португалії, однак за останні роки умови посилились, а деякі програми взагалі закрили.

Суть таких шляхів — інвестувати кошти в нерухомість, бізнес або державні облігації. Це дорого, але швидко.

Громадянство через шлюб

Шлюб із громадянином країни ЄС може стати підставою для отримання громадянства, але не автоматично. Наприклад, у Франції подати на паспорт можна через 4 роки після укладення шлюбу. У Італії — через 2 роки спільного проживання. При цьому обов’язково потрібно довести реальність стосунків, пройти співбесіди та знати мову.

Що обрати?

Вибір залежить від ваших цілей і можливостей. Якщо у вас є європейські корені — варто почати з архівного пошуку. Якщо ви вже живете в ЄС — зверніться до місцевих правил натуралізації. Якщо маєте кошти — можна вивчити інвестиційні програми.

У будь-якому разі, шлях до європейського паспорта — це стратегічне рішення, яке варто приймати свідомо й з професійним супроводом.

Платинова Буковина, Чернівці

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