



Оформление гражданства Румынии: новый список документов на 2025 год - 05.05.2025 10:43

Оформление гражданства Румынии: обновлённый список документов на 2025 год

С марта - апреля 2025 года в Румынии вступили в силу обновлённые требования к подаче документов на получение румынского гражданства. Власти внесли значительные изменения в перечень необходимых бумаг, что особенно важно учитывать тем, кто планирует оформление гражданства в ближайшее время.

По сравнению с 2009 годом, когда наша компания начала свою деятельность в этой сфере, список документов существенно расширился. Теперь процесс подготовки досье требует более тщательного подхода, внимания к срокам и формату каждого документа.

Что нового:

Ключевое изменение касается сроков действия документов. Все справки, выписки, вытяги, а также сами свидетельства, такие как о рождении или браке, не должны быть старше двух лет на момент подачи. Если документы подаются в дубликате или копии, эти требования действуют в полном объёме.

Это правило распространяется на все документы, прилагаемые к досье, вне зависимости от того, на каком основании подаётся заявитель — по корням, по браку, или в другом порядке. Таким образом, не получится использовать документы, выданные 3-5 лет назад, даже если они были ранее заверены и переведены.

Почему это важно:

Румынская сторона ужесточила контроль за актуальностью и достоверностью документов. Если раньше можно было подавать более старые свидетельства и справки, сегодня любой документ с «просрочкой» может стать основанием для отклонения заявления. Учитывая, что срок рассмотрения может растянуться на годы, важно с самого начала собрать досье, соответствующее всем требованиям.

Наш опыт — ваш результат

Наша компания, Romania 2009, уже более 15 лет успешно сопровождает клиентов в вопросах оформления румынского гражданства. Мы знаем все нюансы, регулярно следим за изменениями в законодательстве и помогаем собрать пакет документов, который действительно будет принят в работе.

С нами вы получите не просто список бумаг, а полное сопровождение на каждом этапе: от перевода и апостиля до подачи и контроля статуса дела.

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Европейское гражданство: какие бывают варианты и как выбрать свой путь

Сегодня гражданство одной из стран Европейского Союза открывает множество возможностей: безвизовые путешествия, право на проживание и работу в любой стране ЕС, доступ к качественной медицине и образованию, а также социальные гарантии. Но не все знают, что путей в европейский паспорт существует много — и у каждого из них есть свои условия, преимущества и ограничения.

Гражданство по происхождению

Самый распространенный и легкий вариант – это подтверждение происхождения из страны ЕС. К примеру, Румыния, Венгрия, Польша, Италия или Литва позволяют получить гражданство на основании родственных связей. Если бабушка или дедушка были гражданами одной из этих стран, вы можете подать заявление на восстановление гражданства.

Такой путь популярен среди украинцев, поскольку многие семьи имеют корни в довоенной Европе. Важно собрать архивные документы, подтверждающие родственные связи, пройти процедуру легализации и, в некоторых случаях, сдать экзамен на знание языка.

Гражданство через натурализацию

Если вы длительное время проживали в одной из стран ЕС (обычно от 5 до 10 лет), у вас есть разрешение на постоянное проживание и интегрировались в местное общество, вы можете подать заявление на гражданство через натурализацию. Например, в Германии или Франции важно доказать языковую компетентность, финансовую независимость и отсутствие судимостей.

Это долгий, но надежный путь для тех, кто планирует эмиграцию или уже живет в Европе.

Гражданство через инвестиции

Некоторые страны предлагают золотые паспорта — гражданство или постоянное проживание в обмен на инвестиции. Самые известные программы были на Кипре, Мальте и Португалии, однако за последние годы условия усилились, а некоторые программы вообще закрыли.

Суть таких схем – инвестировать средства в недвижимость, бизнес или государственные облигации. Это дорого, но быстро.

Гражданство через брак

Брак с гражданином страны ЕС может послужить основанием для получения гражданства, но не автоматически. К примеру, во Франции подать на паспорт можно через 4 года после заключения брака. В Италии – через 2 года совместного проживания. При этом обязательно нужно доказать реальность отношений, пройти собеседование и знать язык.

Что обратить?

Выбор зависит от ваших целей и возможностей. Если у вас есть европейские корни – стоит начать с архивного поиска. Если вы уже живете в ЕС, обратитесь к местным правилам натурализации. Если у вас есть средства — можно изучить инвестиционные программы.

В любом случае, путь в европейский паспорт — это стратегическое решение, которое следует принимать сознательно и с профессиональным сопровождением.

Платинова Буковина

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