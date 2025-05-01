Іран пропонує Азербайджану та Грузії створити транзитний коридор у рамках ТРАСЕКА

- 02.05.2025 07:11
Іран пропонує Азербайджану та Грузії створити транзитний коридор у рамках ТРАСЕКА

Іран пропонує створити транзитний коридор Іран-Азербайджан-Грузія у рамках ТРАСЕКА.

Як передає Платинова Буковина із посиланням на іранські ЗМІ, про це повідомив радник міністра доріг та міського розвитку Ірану Амін Тараффо.

О.Тараффо зазначив, що ініціатива була озвучена під час нещодавнього візиту міністра доріг та міського розвитку Ірану Фарзани Садик до Азербайджану та була зустрінута зі схваленням з боку офіційних осіб.

За його словами, цього року міністр доріг та міського розвитку Ірану очолить МПК ТРАСЕКА.

Крім того, А.Тараффо підкреслив, що між Іраном і Туркменістаном може бути укладена угода про "дорожню карту", яка передбачає збільшення обсягу транзитних перевезень до 20 млн тонн на рік.

"Підписання документа очікується у рамках засідання Спільної комісії з економічного співробітництва Ірану та Туркменістану 17-19 травня", - повідомив він.

Радник також зазначив, що з 21 березня 2025 року по 20 березня 2026 року (за іранським календарем) за східним напрямом коридору "Північ-Південь", що проходить територією Ірану, планується перевезти 3 млн тонн вантажів.

Нагадаємо, що ТРАСЕКА - це міжнародно-визнана програма, спрямована на розвиток економічних відносин, торгівлі та транспортного сполучення в регіонах Чорноморського басейну, Південного Кавказу та Центральної Азії завдяки активним діям, заснованим на політичній волі та загальних прагненнях усіх країн учасниць.

Сьогодні міжнародний транспортний коридор ТРАСЕКА включає транспортну систему 14 країн-учасниць Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт з розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія (ОМС ТРАСЕКА): Азербайджан, Вірменія, Болгарія, Грузія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Туреччина, Румунія Узбекистан.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Тараффо, ТРАСЕКА

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