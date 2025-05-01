Дональд Трамп объявил себя Папой Римским. Портал в ад открыт?

- 02.05.2025 16:46
Дональд Трамп объявил себя Папой Римским. Портал в ад открыт?

В эпоху, когда информационный шум заглушает здравый смысл, бывший президент США Дональд Трамп снова смог взорвать интернет. На этот раз — неожиданным образом. Он просто заявил: «Я — Папа Римский», — и сопроводил этот пост фото, сгенерированным нейросетью, на котором он восседает в папских одеждах с позолоченным крестом и белой сутаной. Ни дым из Сикстинской капеллы, ни конклав кардиналов — просто пост, просто изображение, просто эпоха цифрового безумия.

И мир отреагировал. Кто-то — с изумлением, кто-то — с иронией, а кто-то в панике полез перечитывать пророчество Малахии, чтобы убедиться, что «Пётр Римлянин» — это всё-таки не Трамп. Но если говорить серьёзно, в этой истории есть несколько интересных и тревожных сигналов.

Нейросети и постправда
Фотография, выложенная Трампом, оказалась созданной одной из популярных нейросетей генерации изображений. Она поразительно реалистична. Грубая шутка? Политическая провокация? Или символ новой эпохи, в которой граница между реальностью и вымыслом исчезает одним кликом?

В эпоху постправды значение имеет не факт, а то, во что удобно поверить. Если Трамп говорит, что он Папа — кто-то обязательно поверит. Если фото выглядит достаточно правдоподобно — оно становится «доказательством». Дым — белый, чёрный, или вообще цифровой — уже не важен. Важно, что картинка пошла в тираж, мемы появились, а алгоритмы соцсетей понесли новость в массы.

Что это значит?
Символично, что Трамп выбрал именно Папу Римского — фигуру, олицетворяющую духовную власть, мораль и традицию. Будучи олицетворением антисистемного и часто агрессивного политического подхода, он как бы говорит: «Даже священные символы теперь в моей власти». Это можно воспринимать как карикатуру, как издевку, как манифест силы… или как откровенный вызов.

Некоторые медиа и комментаторы даже всерьёз обсудили: не является ли это «антихристовым знаком» или цифровым апокалипсисом? Конечно, это гипербола. Но сама возможность того, что подобная новость воспринимается всерьёз — уже симптом.

Дым уже не тот
Раньше выбор Папы сопровождался многовековыми традициями: тайный конклав, молитвы, голоса кардиналов. А потом — белый дым, означающий, что новый Понтифик избран. Сейчас достаточно публикации в Twitter/X, генерации изображения и пары тегов — и всё, церемония завершена.

Проблема даже не в Трампе. Он просто снова словил волну. Проблема в том, что мы живём в реальности, где символы лишаются глубины и смысла, превращаются в контент и развлечения. Портал в ад открыт не потому, что Трамп надел белую сутану, а потому, что человечество всё чаще не отличает шоу от истины.

И всё-таки: шутка или пророчество?
Может быть, через сто лет историки будут изучать этот пост как начало новой цифровой религии. А может, это просто была ироничная попытка перехватить внимание. Так или иначе, эпоха, в которой политики назначают себя понтификами через Instagram, уже наступила.

Цвет дыма — фиолетовый. Пиксельный. И никого это уже не волнует.

Автор: Политический обозреватель портала Платиновая Буковина Андрей Коваль

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