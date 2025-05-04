



Пророцтво Малахії про Папу Франциска - 04.05.2025 16:18

Запитання: що за пророцтва про Папу Франциска?

Відповідь: є рукопис - роцтво святого Малахії та страх кінця світу

Серед багатьох стародавніх пророцтв, що дійшли до наших днів, особливе місце посідає рукопис святого Малахії - ірландського архієпископа XII століття, якому приписують передбачення всіх майбутніх Пап Римських. Ця таємнича хроніка містить список із 112 латинських девізів, кожен із яких нібито відповідає одному понтифіку. І, якщо вірити інтерпретаціям, нинішній Папа Франциск – останній у цьому списку.

На думку багатьох дослідників, саме із закінченням понтифікату Франциска виповниться останнє пророцтво: "Під час крайнього гоніння Святої Римської Церкви правитиме Петро Римлянин, який пастиме овець серед безлічі лих; після чого місто на семи пагорбах буде зруйноване, і Страшний Суддя судитиме народ. Кінець". Цей запис, який завершив старий список, не містить більше жодного імені. Саме вона породила чутки про те, що після Франциска настане апокаліпсис.

Хто такий святий Малахія?

Святий Малахія (Малахіас О'Морган) жив в Ірландії в XII столітті і був архієпископом Арми. Він уславився як духовний наставник і реформатор, а й як віщун. Згідно з легендою, під час паломництва до Риму він отримав одкровення, в якому побачив образи всіх майбутніх Пап Римських, починаючи з Целестина II (1130-і роки) і закінчуючи "Петром Римлянином" - останнім понтифіком перед кінцем світу.

Рукопис з пророцтвами було виявлено лише 1590 року - понад чотири століття після смерті Малахії. Незважаючи на це, вона швидко набула популярності серед католиків і містиків. Досі точаться суперечки про справжність передбачень: одні вважають їх підробкою XVI століття, інші – божественним пророцтвом.

Чому саме Папа Франциск?

Папа Франциск став 266-м понтифіком в історії Католицької Церкви і, згідно зі списком Малахії, 112-м у пророчому переліку. Його девіз у рукописі - Petrus Romanus ("Петро Римлянин"), що символічно перегукується з початком та кінцем папської традиції, адже першим понтифіком також вважається апостол Петро.

Однак Франциск, у світі Хорхе Маріо Бергольйо, зовсім не носить ім'я Петро і не має явних зв'язків з Римом за походженням (він родом з Аргентини). Проте прибічники пророцтва трактують " Петра Римлянина " як буквальне ім'я, бо як образ символу: пастиря, у якому настане важкий час для людства.

Що говорить пророцтво про кінець?

Фраза "місто на семи пагорбах буде зруйновано" однозначно вказує на Рим, що традиційно асоціюється з сімома пагорбами. А "Страшний Суддя судитиме народ" - недвозначне посилання до Апокаліпсису, описаного в Біблії. Таким чином, після Франциска, за пророцтвом, не буде нових Пап, а світ вступить до останньої фази свого існування.

Деякі сучасні апокаліптичні теорії вказують на 2027 рік як можливу дату виконання пророцтва. Цьому сприяє геополітична нестабільність, кліматичні кризи, війни, а також зростаючий інтерес до духовних пошуків та містики. Існує навіть думка, що саме до цього року відбудуться "великі зміни" у релігійному та громадському устрої світу.

Скепсис та віра: чи варто боятися?

Католицька Церква офіційно не визнає пророцтво Малахії як достовірне. Більше того, його справжність регулярно піддається сумніву істориками та теологами. Вони вказують, що передбачення до XVI століття були написані з високою точністю, а після 1590 стали розпливчастими, що може свідчити про фальсифікацію.

Проте інтерес до пророцтва не згасає. Люди завжди шукали знаки кінця світу, і список Малахії лише підживлює стародавні страхи людства про власну кінцівку. Папа Франциск сам не раз говорив про важливість духовної єдності та закликав не боятися майбутнього, а жити з вірою та надією.

Чи буде Папа Франциск останнім – покаже лише час. Пророцтва, навіть найдавніші, рідко справджуються буквально. Проте їхня сила - у символізмі. Можливо, кінець доби не означає кінець світу, а лише перехід до нової реальності.

Поки що світ триває, і поки що є віра - є і надія.

Анна Горбань, Платинова Буковина

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