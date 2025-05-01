Як розлучитись в Україні

- 01.05.2025 10:36
Як розлучитись в Україні

Як розірвати шлюб в Україні: покрокова інструкція

Розлучення — це емоційно складний процес, який вимагає чіткого дотримання законодавчих процедур. В Україні питання припинення шлюбу регулюється на рівні закону, і кожен, хто хоче завершити шлюбні стосунки, повинен знати, як діяти правильно. У цій статті ми розглянемо, як подати на розлучення, які документи потрібні, і як максимально спростити цю процедуру.

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1. Як оформити розлучення в Україні
Якщо подружжя не має спільних дітей і суперечок щодо майна, вони можуть звернутися до органів РАЦС за місцем проживання або реєстрації. Для цього потрібно подати заяву, пред’явити паспорти та свідоцтво про шлюб.

У випадках, коли в шлюбі є неповнолітні діти або виникають спори щодо майна, питання розлучення вирішується виключно через суд. Позов подає один із подружжя за місцем проживання другого. В заяві вказуються причини припинення шлюбу і додаються необхідні підтверджуючі документи.

Якщо один або обидва з подружжя перебувають за кордоном, розлучення все одно можливе — через судову процедуру з урахуванням місця проживання або реєстрації одного з партнерів. У таких ситуаціях важливо правильно оформити довіреності, переклади документів та сплатити судовий збір.

2. Перелік документів для розлучення
Необхідні документи залежать від способу розірвання шлюбу. Загальний список:

Заява про розірвання шлюбу;

Паспортні документи;

Свідоцтво про шлюб (оригінал або нотаріальна копія);

Свідоцтва про народження дітей (якщо є);

Документи, що підтверджують право власності або спільну власність (у випадку поділу майна);

За необхідності — довідки, переклади, документи, що підтверджують зміну прізвища.

Якщо є спільні діти, можуть знадобитися додаткові документи: згода другого з батьків на розлучення, рішення суду про місце проживання дитини тощо.

3. Як розлучитися через РАЦС
Органи державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) дозволяють подати спільну заяву на розлучення без суду, якщо:

Обоє з подружжя згодні;

У них немає неповнолітніх дітей;

Відсутні спори щодо майна.

Для цього слід заповнити заяву (форму можна отримати на місці або на сайті Мін’юсту), подати паспорти та свідоцтво про шлюб. Через місяць РАЦС видасть свідоцтво про розірвання шлюбу.

4. Судовий порядок розлучення
Суд — єдиний варіант розірвання шлюбу в разі:

наявності неповнолітніх дітей;

відсутності згоди на розлучення;

спорів щодо поділу спільного майна.

Процедура включає подачу позовної заяви, судовий розгляд справи, можливе призначення строку на примирення та винесення рішення. У складних випадках процес може тривати до року. За бажанням, інтереси сторони може представляти адвокат або юридична компанія.

Якщо одна із сторін не з’являється до суду, не відповідає на запити чи її місцезнаходження невідоме, суд все одно може прийняти рішення про розлучення — за умови дотримання процесуальних норм.

5. Розлучення без присутності та онлайн
Сьогодні є можливість оформити розлучення дистанційно. Для цього можна:

зібрати та надіслати документи до суду поштою;

скористатися послугами юриста, який представлятиме ваші інтереси без вашої присутності;

подати документи онлайн через юридичні сервіси.

Усі документи готуються завчасно, підписуються, сплачується судовий збір — і справа запускається без необхідності відвідування суду.

6. Позасудове розірвання шлюбу
Якщо немає дітей і спільного майна, шлюб можна припинити виключно через РАЦС. Це найпростіший і найшвидший варіант — формальності займають близько місяця. Але якщо є спірні питання, тоді звернення до суду неминуче.

Платинова Буковина


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