Сильное землетрясение на западе Турции: разрушения, паника и первые последствия- 23.04.2025 14:20
Сильное землетрясение на западе Турции: разрушения, паника и первые последствия. Новости из Турции про землетрясение сегодня.
Сегодня 23 апреля 2025 года на западной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2, которое уже называют одним из самых ощутимых в регионе за последние годы. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки были зафиксированы около 10:45 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился всего в 39 километрах от курортного района Бююкчекмедже и в 26 километрах к югу от прибрежного города Силиври, что сделало сейсмическое событие особенно опасным для густонаселённых районов и туристической инфраструктуры. Глубина очага составила всего 6 километров, что усилило силу толчков на поверхности.
Паника в Стамбуле и ближайших районах
Сильные вибрации ощущались в мегаполисе Стамбуле - одном из крупнейших городов Турции, где проживает более 15 миллионов человек. Жители в панике покидали здания, массово собирались на улицах и площадях. Социальные сети и мессенджеры наполнились видео с камер наблюдения, на которых зафиксированы колебания люстр, качающиеся стены и выбегающие из домов люди.
Очевидцы сообщают о кратковременных отключениях электроэнергии в некоторых районах Стамбула, а также о сбоях в мобильной связи и интернете. В аэропорту имени Ататюрка временно приостановлены рейсы - как мера предосторожности для проверки взлётно-посадочных полос и инфраструктуры терминалов.
Первичные разрушения и экстренные службы
На момент подготовки материала известно о значительных разрушениях в населённых пунктах, расположенных ближе всего к эпицентру. В ряде сёл и городков повреждены жилые дома, рухнули крыши, разбиты окна, повреждена дорожная сеть. В некоторых районах зафиксированы оползни, вызванные подземными толчками.
Министерство внутренних дел Турции сообщило о начале масштабной спасательной операции. В регион направлены бригады AFAD (Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям), жандармерия, кареты скорой помощи и пожарные расчёты. Также задействованы вертолёты для аэроразведки и доставки оборудования в труднодоступные районы.
Пока официальных данных о погибших и пострадавших нет, однако местные власти предупреждают, что ситуация может измениться по мере поступления информации из отдалённых населённых пунктов.
Население просят сохранять спокойствие
Правительство Турции призвало граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб гражданской обороны. Людям рекомендовано держаться подальше от повреждённых зданий, не пользоваться лифтами, держать при себе документы и запас воды. В некоторых районах установлены временные палаточные лагеря для тех, чьи дома пострадали или стали опасными для проживания.
Также специалисты предупреждают о возможности повторных толчков - афтершоков - в течение ближайших суток. Это стандартное явление после столь мощного землетрясения, и люди должны быть готовы к новым подземным колебаниям.
Исторический контекст и уязвимость региона
Западная Турция находится в зоне повышенной сейсмической активности. Регион расположен вблизи Северо-Анатолийского разлома - одной из крупнейших геологических структур, которая в прошлом уже вызывала разрушительные землетрясения.
Самым трагичным в новейшей истории стало землетрясение 1999 года в Измите, когда погибли более 17 тысяч человек. А в феврале 2023 года юг Турции и север Сирии пострадали от серии катастрофических землетрясений, унёсших жизни около 50 тысяч людей.
Сейсмологи неоднократно предупреждали, что Стамбул находится под угрозой крупного землетрясения, и призывали к масштабной модернизации зданий и инфраструктуры. Однако, несмотря на многочисленные инициативы, уязвимость остаётся высокой - особенно в старых районах города и вблизи побережья.
Что дальше?
На данный момент власти Турции продолжают оценивать ущерб и координируют действия спасателей. Уже созданы штабы оперативного реагирования, открыты горячие линии для пострадавших, организован сбор гуманитарной помощи.
Местные и международные организации предлагают поддержку - как техническую, так и финансовую. Ожидается, что в ближайшие часы будут опубликованы официальные данные о разрушениях, количестве раненых и необходимой помощи.
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