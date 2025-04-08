



США предлагают Украине признать Крым российским и отказаться от НАТО: что предусматривает "мирный план" Трампа - 21.04.2025 15:32

США предлагают Украине признать Крым российским и отказаться от НАТО: что предусматривает "мирный план" Трампа

Недавно обнародованная информация относительно неофициального «мирного плана» Дональда Трампа, вероятного кандидата в президенты США от Республиканской партии, вызвала серьезный резонанс как в международных политических кругах, так и внутри Украины. "урегулирование" конфликта.

Среди главных требований – признание Крыма российской территорией, официальный отказ Украины от планов вступления в НАТО, а также превращение района Запорожской атомной электростанции в нейтральную зону под контролем США. Кроме того, план предлагает фактическую заморозку линии фронта, что означает закрепление нынешнего статуса оккупированных территорий

Что предлагает план

Согласно источникам, близким к республиканскому штабу Трампа, план базируется на идее «скорого мира» без дальнейшего военного обострения.

Признание Крыма частью Российской Федерации - это, по мнению Трампа, "необходимая уступка", ведь "де-факто полуостров и так находится под контролем Москвы".

Отказ от вступления в НАТО — по мнению республиканцев, дальнейшее продвижение Североатлантического союза к востоку лишь «провоцирует Россию».

Нейтралитет вокруг ЗАЭС — США предлагают взять на себя контроль за зоной вокруг стратегического объекта для предотвращения катастрофы.

Заморозка конфликта — фактическое прекращение огня с последующими переговорами о статусе оккупированных территорий. При этом контроль над значительной частью Донбасса и юга Украины остается за РФ.

Быстрый ответ от Киева — команда Трампа ожидает реакции Украины в кратчайшие сроки, еще до начала активной фазы президентской гонки в США.

Реакция Украины

Официальный Киев в настоящее время воздерживается от жестких публичных заявлений, однако несколько представителей власти уже дали понять: признание Крыма российским и отказ от НАТО — это неприемлемые условия.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что «ни одна мирная инициатива, которая базируется на капитуляции или уступках агрессору, не будет поддержана украинским народом».

Контекст и мотивация

Предложение «быстрого мира» — часть предвыборной кампании Дональда Трампа, который уже неоднократно выступал с критикой военной помощи Украине.

Однако международные эксперты предостерегают: реализация этого плана будет означать не мир, а легитимизацию агрессии и поощрение дальнейших военных авантюр со стороны России.

Что дальше?

На фоне обострения ситуации безопасности на фронте и затягивания поставок западного оружия, Украина оказалась в сложном положении. Однако официальная позиция власти остается твердой — никаких компромиссов с суверенитетом.

Реакция западных союзников пока сдержанна. Официальный Белый дом пока не подтверждает наличие такого плана, но его существование уже обсуждается в политических и дипломатических кругах.

Для Украины этот момент критический. Страна стоит перед выбором: либо продолжить борьбу за полную деоккупацию, опираясь на международную поддержку, либо столкнуться с новой реальностью, где союзники начинают искать «скорых» решений за счет украинских интересов.

Автор: Политический обозреватель портала Платиновая Буковина Андрей Коваль

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