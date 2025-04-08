Папа Франциск помер: як відбувається вибір нового Папи Римського- 21.04.2025 11:28
У Великодній понеділок, 21 квітня, у 89-му році життя у своїй резиденції в будинку Санта-Марта пішов з життя Папа Римський Франциск.
🔸 Офіційне оголошення про смерть
Коли гине Папа, у Ватикані запускається вірно налагоджений церемоніальний процес. Оголошує про смерть не лікар, а камерленг Святого Престола. престолу», коли Святий Престол залишається без голови.
У цей час проходять поминальні служби, віруючі прощаються з тілом Папи у базиліці Святого Петра, а високопоставлені церковні діячі готуються до виборів нового понтифіка.
🔸 Похорон Папи
Як правило, похорон проходить на 4-7 день після смерті. Їх очолює декан Колегії кардиналів.
🔸 Як обирають нового Папу: Конклав
Через 15–20 днів після смерті понтифіка збирається Конклав — таємні збори кардиналів, яким не виповнилося 80 років.
Кардинали голосують таємно, ось руки навмисне спотворюючи почерк. Щоб бути обраним, кандидат має набрати не менше двох третин голосів.
Одночасно з білим димом над Ватиканом починають дзвонити дзвони.
Новий глава католицької церкви вперше виходить до людей у білій сутані.
🔸 Історія хвороби Папи Франциска
14 лютого понтифік був госпіталізований з бронхітом, але в лікарні його стан погіршився – лікарі діагностували двосторонню пневмонію та напади задухи. Через вік (88 років) прогнози були обережними.
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