Папа Франциск скончался: как проходит выбор нового Папы Римского

- 21.04.2025 11:26
Папа Франциск скончался: как проходит выбор нового Папы Римского

 Папа Франциск скончался: как проходит выбор нового Папы Римского

В Пасхальный понедельник, 21 апреля, на 89-м году жизни в своей резиденции в доме Санта-Марта ушёл из жизни Папа Римский Франциск. Теперь Ватикану предстоит выбрать нового понтифика, который возглавит католическую церковь.

🔸 Официальное объявление о смерти

Когда умирает Папа, в Ватикане запускается чётко отлаженный церемониальный процесс. Объявляет о смерти не врач, а камерленг Святого Престола. Он трижды обращается к понтифику по имени. В случае отсутствия ответа произносит фразу на латыни: "Vere Papa mortuus est" — «Папа действительно умер». После этого начинается период Sede Vacante — «вакантного престола», когда Святой Престол остаётся без главы.

В это время проходят поминальные службы, верующие прощаются с телом Папы в базилике Святого Петра, а высокопоставленные церковные деятели готовятся к выборам нового понтифика. Камерленг символически завершает папское правление, уничтожая «перстень рыбака» — официальную печать Папы.

🔸 Похороны Папы

Как правило, похороны проходят на 4–7 день после кончины. Их возглавляет декан Коллегии кардиналов. Папа Франциск при жизни просил упростить похоронный обряд — без тройного гроба и пышных подиумов. Он также заранее выбрал место своего упокоения — базилику Санта-Мария-Маджоре, одну из своих любимых святынь в Риме.

🔸 Как выбирают нового Папу: Конклав

Через 15–20 дней после смерти понтифика собирается Конклав — тайное собрание кардиналов, которым не исполнилось 80 лет. Сегодня таких кардиналов 120. Они размещаются в доме Святой Марты, а само голосование проходит в закрытой Сикстинской капелле. Название "Conclave" дословно означает "запертые вместе" — и это именно так: никакой связи с внешним миром, полная изоляция.

Кардиналы голосуют тайно, от руки, при этом часто нарочно искажая почерк. Чтобы быть избранным, кандидат должен набрать не менее двух третей голосов. После каждого голосования бюллетени сжигают. Черный дым — понтифик не избран. Белый — мир получил нового Папу.

Одновременно с белым дымом над Ватиканом начинают звонить колокола. Тогда на балконе собора Святого Петра появляется кардинал-протодиакон и произносит историческую формулу: "Habemus Papam!" — «У нас есть Папа!».

Новый глава католической церкви впервые выходит к людям в белой сутане. Перед этим он некоторое время проводит в комнате, известной как «Комната слёз» — именно там многие Папы впервые дают волю эмоциям. Затем он благословляет город и мир (Urbi et Orbi).

🔸 История болезни Папы Франциска

14 февраля понтифик был госпитализирован с бронхитом, но в больнице его состояние ухудшилось — врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и приступы удушья. Из-за возраста (88 лет) прогнозы были осторожными. Несмотря на частичное улучшение и выписку 23 марта, Франциску был рекомендован двухмесячный отдых. Однако восстановиться полностью он не успел.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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