Юнакам з 17 років потрібно стати на військовий облік у 2025 році- 18.04.2025 12:01
Як юнакам стати на військовий облік у 2025 році
Починаючи з цього року, хлопці можуть зареєструватися на військовий облік без особистої присутності у ТЦК та СП. Для цього достатньо пройти електронну ідентифікацію та актуалізувати свої дані через платформу «Резерв+».
Хто звільняється від обліку
На облік не ставляться лише ті, хто:
- відбуває покарання в місцях позбавлення волі;
- проходить примусове медичне лікування.
Всі інші громадяни, які підпадають під вимоги законодавства, зобов’язані завершити реєстрацію до 31 липня 2025 року.
Також взяття на облік обов’язкове для:
осіб до 25 років, які не пройшли базову військову підготовку;
тих, хто змінив місце проживання;
нових громадян України;
тих, хто звільнився з установ виконання покарань;
осіб, відрахованих з військових вишів.
Яку інформацію про вас збиратиме ТЦК
Під час реєстрації в електронному реєстрі формується детальне досьє, що містить:
повне ім’я;
дату народження;
фото обличчя в цифровому форматі;
ідентифікаційний код;
місце народження;
стать;
адресу проживання/перебування;
паспортні дані;
громадянство;
номер у демографічному реєстрі;
дані про закордонний паспорт;
інформацію про інвалідність (якщо є).
За новими правилами, згідно з постановою КМУ №932 від 16 серпня 2024 року, юнаки можуть стати на облік навіть без проходження військово-лікарської комісії. Це також стосується тих, хто наразі перебуває за межами України.
Необхідні документи для обліку
Для постановки на облік потрібно мати:
паспорт громадянина України;
витяг з реєстру територіальної громади;
довідку ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);
свідоцтво про народження;
РНОКПП (ідентифікаційний код);
документ про освіту;
довідку з місця навчання або роботи (за наявності);
чотири фото розміром 35×45 мм.
У разі неможливості передати документи онлайн, їх подають особисто до ТЦК.
Яка відповідальність за порушення
Якщо юнак не став на військовий облік у встановлений строк, це вважається порушенням правил обліку. У такому випадку подальше взяття на облік можливе лише після особистого звернення до ТЦК.
За невиконання вимог передбачено штраф відповідно до статті 210 КУпАП — від 17 000 до 25 500 гривень.
🔹 Висновок: реєстрація на військовий облік — це обов’язок, невиконання якого може мати фінансові наслідки. Краще зробити все вчасно — онлайн або особисто, якщо технічно неможливо інакше.
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