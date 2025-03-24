Юнакам з 17 років потрібно стати на військовий облік у 2025 році

- 18.04.2025 12:01
Юнакам з 17 років потрібно стати на військовий облік у 2025 році

Як юнакам стати на військовий облік у 2025 році
Починаючи з цього року, хлопці можуть зареєструватися на військовий облік без особистої присутності у ТЦК та СП. Для цього достатньо пройти електронну ідентифікацію та актуалізувати свої дані через платформу «Резерв+».

Хто звільняється від обліку

На облік не ставляться лише ті, хто:

  1. відбуває покарання в місцях позбавлення волі;
  2. проходить примусове медичне лікування.

Всі інші громадяни, які підпадають під вимоги законодавства, зобов’язані завершити реєстрацію до 31 липня 2025 року.

Також взяття на облік обов’язкове для:

осіб до 25 років, які не пройшли базову військову підготовку;

тих, хто змінив місце проживання;

нових громадян України;

тих, хто звільнився з установ виконання покарань;

осіб, відрахованих з військових вишів.

Яку інформацію про вас збиратиме ТЦК

Під час реєстрації в електронному реєстрі формується детальне досьє, що містить:

повне ім’я;

дату народження;

фото обличчя в цифровому форматі;

ідентифікаційний код;

місце народження;

стать;

адресу проживання/перебування;

паспортні дані;

громадянство;

номер у демографічному реєстрі;

дані про закордонний паспорт;

інформацію про інвалідність (якщо є).

За новими правилами, згідно з постановою КМУ №932 від 16 серпня 2024 року, юнаки можуть стати на облік навіть без проходження військово-лікарської комісії. Це також стосується тих, хто наразі перебуває за межами України.

Необхідні документи для обліку
Для постановки на облік потрібно мати:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади;

довідку ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

свідоцтво про народження;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

документ про освіту;

довідку з місця навчання або роботи (за наявності);

чотири фото розміром 35×45 мм.

У разі неможливості передати документи онлайн, їх подають особисто до ТЦК.

Яка відповідальність за порушення
Якщо юнак не став на військовий облік у встановлений строк, це вважається порушенням правил обліку. У такому випадку подальше взяття на облік можливе лише після особистого звернення до ТЦК.

За невиконання вимог передбачено штраф відповідно до статті 210 КУпАП — від 17 000 до 25 500 гривень.

🔹 Висновок: реєстрація на військовий облік — це обов’язок, невиконання якого може мати фінансові наслідки. Краще зробити все вчасно — онлайн або особисто, якщо технічно неможливо інакше.

 

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