Податкові перевірки у 2025 році: хто під прицілом , до чого готуватися українцям- 08.04.2025 17:07
Податкові перевірки у 2025 році: хто під прицілом та до чого готуватися бізнесу
З 2025 року Державна податкова служба знову розгортає масштабні перевірки бізнесу. Особливу увагу приділятимуть підприємствам з підвищеним ступенем ризику, онлайн-продавцям, а також тим, хто декларує збиткову діяльність, хоча фактично працює активно. Причина посилення контролю — скасування податкового мораторію, який діяв до 2023 року.
Які критерії перевірок?
Перелік підстав для податкових інспекцій міститься у Податковому кодексі України. Найчастіші причини включають:
-
запити на повернення ПДВ;
-
участь у зовнішньоекономічних чи валютних операціях;
-
скарги від партнерів або клієнтів;
-
ймовірна співпраця з фіктивними компаніями;
-
дисбаланс між доходами і витратами;
-
регулярні збитки на тлі очевидної господарської активності.
Також ризик потрапити під перевірку зростає у компаній, які не звітують щодо трансфертного ціноутворення або вже зверталися до ДПС після попередніх перевірок.
Скільки перевірок очікується у 2025 році?
Відповідно до графіку ДПС, на поточний рік заплановано:
-
3492 інспекції юридичних осіб;
-
1028 перевірок фізичних осіб;
-
266 перевірок щодо ПДФО, ЄСВ і військового збору.
У більшості випадків перевірки стосуються підприємств, які демонструють нижчі показники сплати податків порівняно з іншими гравцями у своїй галузі.
Онлайн-продажі — під мікроскопом
Починаючи з 1 березня 2025 року, податкова служба офіційно контролює торгівлю через інтернет. Якщо людина здійснила 4 і більше продажі протягом року — її діяльність кваліфікується як підприємницька. У такому випадку необхідно зареєструватися як ФОП, регулярно подавати звітність та сплачувати близько 23% податків.
Торгівлю без реєстрації та звітності вважатимуть ухиленням від оподаткування.
Що ще зміниться у 2025 році?
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував низку змін, які стануть реальністю вже найближчим часом:
-
обов’язкове використання РРО для всіх ФОПів;
-
посилений контроль за службами таксі та кур’єрськими доставками;
-
активна боротьба з “тіньовими” зарплатами;
-
розширення доступу ДПС до банківських рахунків громадян та підприємців.
Ці ініціативи влада пояснює прагненням до прозорої економіки та потребою в додаткових надходженнях до бюджету країни.
2025 рік стане роком посиленого фіскального контролю. Бізнесу варто завчасно перевірити відповідність своєї діяльності чинному законодавству, аби уникнути штрафів і неприємностей. Якщо є сумніви — краще звернутися до податкового консультанта або юриста.
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