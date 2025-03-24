Податкові перевірки у 2025 році: хто під прицілом , до чого готуватися українцям

- 08.04.2025 17:07
Податкові перевірки у 2025 році: хто під прицілом , до чого готуватися українцям

 Податкові перевірки у 2025 році: хто під прицілом та до чого готуватися бізнесу

З 2025 року Державна податкова служба знову розгортає масштабні перевірки бізнесу. Особливу увагу приділятимуть підприємствам з підвищеним ступенем ризику, онлайн-продавцям, а також тим, хто декларує збиткову діяльність, хоча фактично працює активно. Причина посилення контролю — скасування податкового мораторію, який діяв до 2023 року.

Які критерії перевірок?

Перелік підстав для податкових інспекцій міститься у Податковому кодексі України. Найчастіші причини включають:

  • запити на повернення ПДВ;

  • участь у зовнішньоекономічних чи валютних операціях;

  • скарги від партнерів або клієнтів;

  • ймовірна співпраця з фіктивними компаніями;

  • дисбаланс між доходами і витратами;

  • регулярні збитки на тлі очевидної господарської активності.

Також ризик потрапити під перевірку зростає у компаній, які не звітують щодо трансфертного ціноутворення або вже зверталися до ДПС після попередніх перевірок.

Скільки перевірок очікується у 2025 році?

Відповідно до графіку ДПС, на поточний рік заплановано:

  • 3492 інспекції юридичних осіб;

  • 1028 перевірок фізичних осіб;

  • 266 перевірок щодо ПДФО, ЄСВ і військового збору.

У більшості випадків перевірки стосуються підприємств, які демонструють нижчі показники сплати податків порівняно з іншими гравцями у своїй галузі.

Онлайн-продажі — під мікроскопом

Починаючи з 1 березня 2025 року, податкова служба офіційно контролює торгівлю через інтернет. Якщо людина здійснила 4 і більше продажі протягом року — її діяльність кваліфікується як підприємницька. У такому випадку необхідно зареєструватися як ФОП, регулярно подавати звітність та сплачувати близько 23% податків.

Торгівлю без реєстрації та звітності вважатимуть ухиленням від оподаткування.

Що ще зміниться у 2025 році?

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував низку змін, які стануть реальністю вже найближчим часом:

  • обов’язкове використання РРО для всіх ФОПів;

  • посилений контроль за службами таксі та кур’єрськими доставками;

  • активна боротьба з “тіньовими” зарплатами;

  • розширення доступу ДПС до банківських рахунків громадян та підприємців.

Ці ініціативи влада пояснює прагненням до прозорої економіки та потребою в додаткових надходженнях до бюджету країни.

2025 рік стане роком посиленого фіскального контролю. Бізнесу варто завчасно перевірити відповідність своєї діяльності чинному законодавству, аби уникнути штрафів і неприємностей. Якщо є сумніви — краще звернутися до податкового консультанта або юриста.

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Ключові слова: податки 2025, податкові перевирки 2025

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