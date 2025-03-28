М'янма землетрус: докладно про головне- 28.03.2025 20:51
28 березня 2025 року М'янма зіткнулася з одним із найбільш руйнівних землетрусів у своїй історії. Підземний поштовх магнітудою 7,7 стався о 12:50 за місцевим часом в окрузі Сікайн, неподалік другого за величиною міста країни Мандалая.
Масштаб руйнувань та людські втрати
Згідно з офіційними даними, кількість загиблих досягла 1700 осіб, понад 3400 отримали поранення, а близько 300 вважаються зниклими безвісти. Землетрус завдав значної шкоди інфраструктурі: зруйновано тисячі будівель, включаючи житлові будинки, школи, лікарні та мости. Особливо постраждав Мандалай, де обрушилися історичні споруди та сучасні споруди. Поштовхи відчувалися не лише в М'янмі, а й у сусідніх країнах - Таїланді, Бангладеш, Лаосі, Китаї та Індії.
Реакція влади та міжнародна допомога
У відповідь на катастрофу уряд М'янми оголосив надзвичайний стан у регіонах, що постраждали. Незважаючи на продовження внутрішнього конфлікту, опозиційна Національна єдність (NUG) оголосила про двотижневе припинення вогню в зонах лиха для полегшення гуманітарних операцій. Міжнародна спільнота оперативно відреагувала на трагедію: країни, включаючи Китай, Росію, Індію, Таїланд та Сінгапур, направили рятувальні та медичні команди. Австралія виділила 2 мільйони австралійських доларів через Червоний Хрест на підтримку постраждалих.
Труднощі рятувальних операцій
Рятувальні роботи ускладнюються пошкодженням ключової інфраструктури: зруйновано мости, дороги заблоковані зсувами, аеропорти виведені з ладу. Місцеві жителі часто змушені розбирати завали вручну через брак важкої техніки. Додаткові складності створюють перебої в комунікаціях та екстремальна спека, що досягає 40 градусів за Цельсієм.
Історичний контекст та сейсмічна активність регіону
М'янма розташована у сейсмічно активній зоні, де стикаються Індо-Австралійська та Євразійська тектонічні плити. Це не перший руйнівний землетрус в історії країни, проте нинішня катастрофа стала найпотужнішою за останні десятиліття. Сейсмологи попереджають про можливі повторні поштовхи і рекомендують населенню дотримуватися запобіжних заходів.
Гуманітарна ситуація та потреби
Крім безпосередніх наслідків землетрусу, населення стикається з нестачею продовольства, чистої води та медикаментів. Руйнування медичних установ та нестача медичного персоналу посилюють ситуацію. Міжнародні організації, включаючи ООН, закликають до термінової мобілізації ресурсів для запобігання гуманітарній катастрофі.
Землетрус у М'янмі став трагедією національного масштабу, що наголосила на вразливості країни перед природними катастрофами. Спільні зусилля уряду, опозиції, місцевих спільнот та міжнародного співтовариства необхідні для подолання наслідків лиха та відновлення країни.
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