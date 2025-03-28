



М'янма землетрус: докладно про головне - 28.03.2025 20:51

28 березня 2025 року М'янма зіткнулася з одним із найбільш руйнівних землетрусів у своїй історії. Підземний поштовх магнітудою 7,7 стався о 12:50 за місцевим часом в окрузі Сікайн, неподалік другого за величиною міста країни Мандалая. ​

Масштаб руйнувань та людські втрати





Згідно з офіційними даними, кількість загиблих досягла 1700 осіб, понад 3400 отримали поранення, а близько 300 вважаються зниклими безвісти. Землетрус завдав значної шкоди інфраструктурі: зруйновано тисячі будівель, включаючи житлові будинки, школи, лікарні та мости. Особливо постраждав Мандалай, де обрушилися історичні споруди та сучасні споруди. Поштовхи відчувалися не лише в М'янмі, а й у сусідніх країнах - Таїланді, Бангладеш, Лаосі, Китаї та Індії. ​





Реакція влади та міжнародна допомога





У відповідь на катастрофу уряд М'янми оголосив надзвичайний стан у регіонах, що постраждали. Незважаючи на продовження внутрішнього конфлікту, опозиційна Національна єдність (NUG) оголосила про двотижневе припинення вогню в зонах лиха для полегшення гуманітарних операцій. Міжнародна спільнота оперативно відреагувала на трагедію: країни, включаючи Китай, Росію, Індію, Таїланд та Сінгапур, направили рятувальні та медичні команди. Австралія виділила 2 мільйони австралійських доларів через Червоний Хрест на підтримку постраждалих. ​





Труднощі рятувальних операцій





Рятувальні роботи ускладнюються пошкодженням ключової інфраструктури: зруйновано мости, дороги заблоковані зсувами, аеропорти виведені з ладу. Місцеві жителі часто змушені розбирати завали вручну через брак важкої техніки. Додаткові складності створюють перебої в комунікаціях та екстремальна спека, що досягає 40 градусів за Цельсієм. ​





Історичний контекст та сейсмічна активність регіону





М'янма розташована у сейсмічно активній зоні, де стикаються Індо-Австралійська та Євразійська тектонічні плити. Це не перший руйнівний землетрус в історії країни, проте нинішня катастрофа стала найпотужнішою за останні десятиліття. Сейсмологи попереджають про можливі повторні поштовхи і рекомендують населенню дотримуватися запобіжних заходів.





Гуманітарна ситуація та потреби





Крім безпосередніх наслідків землетрусу, населення стикається з нестачею продовольства, чистої води та медикаментів. Руйнування медичних установ та нестача медичного персоналу посилюють ситуацію. Міжнародні організації, включаючи ООН, закликають до термінової мобілізації ресурсів для запобігання гуманітарній катастрофі. ​





Землетрус у М'янмі став трагедією національного масштабу, що наголосила на вразливості країни перед природними катастрофами. Спільні зусилля уряду, опозиції, місцевих спільнот та міжнародного співтовариства необхідні для подолання наслідків лиха та відновлення країни.

Платинова Буковина, Чернівці

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