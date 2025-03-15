ДБР повідомило про підозру правоохоронцю з Буковини, який допомагав вивозити ухилянтів до Молдови- 21.03.2025 12:09
ДБР повідомило про підозру правоохоронцю з Буковини, який допомагав вивозити ухилянтів до Молдови
Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Чернівецької області, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно перетинати кордон з Молдовою.
Організатор схеми вийшов на правоохоронця через анонімні месенджери та запропонував йому легкий заробіток. Завданням посадовця було надавати ухилянтам власне авто та скоординувати їхній рух, зокрема показати шлях до україно-молдовського кордону в обхід блокпостів. Діставшись визначеного місця, чоловіки мали залишити автомобіль і перетнути кордон пішки.
За свою «допомогу» правоохоронець отримував 5,5 тис. доларів США. Організатор брав з кожного ухилянта до 10 тис. доларів США.
Однак 16 березня 2025 року за 2 км до кордону прикордонники зупинили автомобіль із трьома військовозобов’язаними.
Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі обставини справи та інших причетних до незаконної схеми.
Правоохоронець підозрюється у сприянні незаконному переправленню декількох осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 21.03.2025 12:31
- 21.03.2025 10:28
- 21.03.2025 09:25
- 20.03.2025 10:12
- 20.03.2025 09:09
- 19.03.2025 13:22
- 18.03.2025 10:13
- 17.03.2025 16:07
- 17.03.2025 16:04
- 15.03.2025 11:24