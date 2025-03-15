



ДБР повідомило про підозру правоохоронцю з Буковини, який допомагав вивозити ухилянтів до Молдови - 21.03.2025 12:09

ДБР повідомило про підозру правоохоронцю з Буковини, який допомагав вивозити ухилянтів до Молдови

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Чернівецької області, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно перетинати кордон з Молдовою.

Організатор схеми вийшов на правоохоронця через анонімні месенджери та запропонував йому легкий заробіток. Завданням посадовця було надавати ухилянтам власне авто та скоординувати їхній рух, зокрема показати шлях до україно-молдовського кордону в обхід блокпостів. Діставшись визначеного місця, чоловіки мали залишити автомобіль і перетнути кордон пішки.

За свою «допомогу» правоохоронець отримував 5,5 тис. доларів США. Організатор брав з кожного ухилянта до 10 тис. доларів США.

Однак 16 березня 2025 року за 2 км до кордону прикордонники зупинили автомобіль із трьома військовозобов’язаними.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі обставини справи та інших причетних до незаконної схеми.

Правоохоронець підозрюється у сприянні незаконному переправленню декількох осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Платинова Буковина, Чернівці

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