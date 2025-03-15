ДБР повідомило про підозру правоохоронцю з Буковини, який допомагав вивозити ухилянтів до Молдови

- 21.03.2025 12:09
ДБР повідомило про підозру правоохоронцю з Буковини, який допомагав вивозити ухилянтів до Молдови

 ДБР повідомило про підозру правоохоронцю з Буковини, який допомагав вивозити ухилянтів до Молдови
Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Чернівецької області, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно перетинати кордон з Молдовою.

Організатор схеми вийшов на правоохоронця через анонімні месенджери та запропонував йому легкий заробіток. Завданням посадовця було надавати ухилянтам власне авто та скоординувати їхній рух, зокрема показати шлях до україно-молдовського кордону в обхід блокпостів. Діставшись визначеного місця, чоловіки мали залишити автомобіль і перетнути кордон пішки.

За свою «допомогу» правоохоронець отримував 5,5 тис. доларів США. Організатор брав з кожного ухилянта до 10 тис. доларів США.

Однак 16 березня 2025 року за 2 км до кордону прикордонники зупинили автомобіль із трьома військовозобов’язаними.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі обставини справи та інших причетних до незаконної схеми.

Правоохоронець підозрюється у сприянні незаконному переправленню декількох осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ДБР Чернівці, виїзд з України Чернівці Молдова, перетин кордону Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У Лондоні закрили аеропорт Хітроу через пожежу на електропідстанції Близько 9.00 за місцевим часом пожежна служба Лондона повідомила, що
- 21.03.2025 12:31
Модель Марія Ковальчук знайдена в Дубаї У середині березня 2025 року у Дубаї стався інцидент із 20-річною українською
- 21.03.2025 10:28
Что делать при родовом проклятии? Глаголется коленопреклонно пред святыми образами Господними или перед исповедью в храме
- 21.03.2025 09:25
Було знищено склад ракет на аеродромі в Енгельсі: що відомо про атаку Внаслідок успішної атаки на російський аеродром у місті Енгельс було знищено
- 20.03.2025 10:12
День весняного рівнодення: початок астрономічної весни Наукове пояснення явища
- 20.03.2025 09:09
Общая совместная собственность: юридические аспекты для совладельцев
- 19.03.2025 13:22
Поминальна субота у Великий піст: традиції, вірування та значення Поминальна субота у Великий піст – особливий день, коли православні християни
- 18.03.2025 10:13
Как военным в Украине оформить завещание или доверенность без нотариуса В условиях военного положения военнослужащие часто оказываются в ситуациях, когда
- 17.03.2025 16:07
Як військовим в Україні оформити заповіт або довіреність без нотаріуса В умовах військового стану військовослужбовці нерідко опиняються в ситуаціях, коли їм
- 17.03.2025 16:04
G7 готує нові санкції проти Росії: плани та наслідки Група семи (G7) готує нові санкції проти Російської Федерації, щоб
- 15.03.2025 11:24

Всі новини