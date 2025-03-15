



Було знищено склад ракет на аеродромі в Енгельсі: що відомо про атаку - 20.03.2025 10:12

Знищення складу ракет на аеродромі в Енгельсі: що відомо про атаку

Внаслідок успішної атаки на російський аеродром у місті Енгельс було знищено склад із ракетами Х-101 та іншими високоточними ракетами, які готувалися для масованих ударів по Україні. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Ця подія є серйозним ударом по можливостях російської стратегічної авіації, яка регулярно здійснює ракетні атаки по території України. Розглянемо часті удари, деталі події, значення аеродрому в Енгельсі для Росії, характеристику знищених ракет, а також можливі наслідки для подальшої війни.

Аеродром Енгельс-2: ключовий військовий об'єкт Росії

Аеродром Енгельс-2 розташований у Саратовській області Росії і є однією з найважливіших баз стратегічної авіації РФ. На цьому летовищі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС, які використовуються для пуску крилатих ракет по території України.

Цей аеродром неодноразово ставав ціллю ударів українських безпілотників, оскільки саме звідси злітають літаки, які несуть загрозу цивільним містам України. Втрата ракетного складу значно ускладнить подальші атаки, оскільки виробництво нових ракет у Росії не здатне швидко компенсувати втрачене озброєння.

Що відомо про знищені ракети?

За інформацією українських військових аналітиків, уражені ракети Х-101 є одними з основних видів високоточного озброєння, яке Росія використовує для масованих ударів.

Характеристики ракети Х-101:

Дальність польоту: до 5 500 км

Швидкість: близько 800 км/год

Маса боєзаряду: до 400 кг

Тип боєголовки: фугасна, касетна або ядерна

Система наведення: інерційна навігація з корекцією за допомогою супутникової системи ГЛОНАСС

Ракети Х-101 використовуються для ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та енергосистемі України. Їх складність у перехопленні пояснюється використанням технологій малопомітності, що ускладнює їхнє виявлення українськими засобами ППО.

Крім Х-101, на складі могли зберігатися інші ракети, такі як:

Х-555 – модифікація Х-101 з меншою дальністю та старішими технологіями наведення.

Х-22 та Х-32 – ракети великої дальності, які використовуються для ударів по стаціонарних об'єктах.

Знищення такого складу завдає значного удару по можливостях російської армії завдавати масовані ракетні удари.

Як могла бути здійснена атака?

Попри те, що офіційних заяв про спосіб ураження аеродрому Енгельс немає, експерти висувають кілька ймовірних варіантів:

Атака українських дронів-камікадзе

Україна вже неодноразово атакувала військові об'єкти в глибокому тилу Росії за допомогою безпілотників.

Дрони-камікадзе можуть мати дальність польоту понад 1000 км і влучати у цілі з високою точністю.

Робота партизанів та диверсійних груп

Враховуючи кількість випадків підпалів та вибухів на російських військових об'єктах, цілком можливо, що атака могла бути проведена силами місцевого опору.

Ракетний удар з використанням далекобійних засобів

Україна отримує все більш потужні засоби ураження, і можливо, що атака була здійснена за допомогою модифікованих ракет.

У будь-якому випадку, знищення такого складу є показником зростаючих можливостей України діяти у тилу ворога.

Можливі наслідки для Росії та України

✅ Послаблення ударного потенціалу Росії

Втрата десятків ракет ускладнить можливості РФ здійснювати масовані атаки.

Виробничі потужності Росії не встигають компенсувати втрати.

✅ Зниження інтенсивності ракетних ударів по Україні

Менша кількість ракет означає, що російські обстріли можуть стати рідшими або менш масованими.

Україна отримає додатковий час для посилення своєї ППО та захисту об'єктів критичної інфраструктури.

✅ Посилення внутрішньої кризи у Росії

Провали у захисті ключових військових об'єктів можуть спричинити внутрішню критику та розбір польотів у російському військовому керівництві.

Деморалізація особового складу, адже атаки по тилових базах свідчать про вразливість армії РФ.

Що далі?

З огляду на все частіші удари по російських військових об'єктах, можна очікувати, що Україна продовжить тактику ураження важливих тилових цілей ворога.

Знищення складу ракет на аеродромі Енгельс-2 демонструє, що Україна здатна завдавати значних втрат російським силам навіть на відстані у понад 500 км від лінії фронту.

Такі удари грають важливу роль у послабленні російської армії та можуть суттєво вплинути на подальший перебіг війни.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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