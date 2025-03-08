



G7 готує нові санкції проти Росії: плани та наслідки - 15.03.2025 11:24

G7 ГОТУЄ НОВІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ: ПЛАНИ ТА НАСЛІДКИ

Група семи (G7) готує нові санкції проти Російської Федерації, щоб посилити економічний та політичний тиск на країну-агресора. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Лондон та його партнери шукають додаткові шляхи для обмеження фінансових потоків, зокрема в енергетичному та оборонному секторах РФ.

Основні напрямки санкцій

«Якщо вони відмовляться від припинення вогню, у нас буде більше козирів, які ми зможемо розіграти. У Канаді ми обговорили, куди ми можемо рухатися далі, щоб націлитися на їхній енергетичний та оборонний сектори, ще більше витиснути їхні нафтові доходи та використати заморожені російські активи. Водночас ми продовжимо підтримувати Україну», – заявив Леммі.

Британія вже активно підтримує Україну, передаючи військову допомогу, а також надаючи санкційний тиск на Москву. Міністр зазначив, що Лондон збільшує кількість безпілотників, боєприпасів і тренувань для українських військових, «відправивши в Україну понад 400 різних засобів і підготувавши понад 50 тисяч новобранців».

Використання заморожених російських активів

Однією з найбільш обговорюваних тем у межах G7 є питання використання заморожених російських активів на користь України. Країни Заходу мають намір знайти юридичні механізми, які дозволять спрямувати ці кошти на відбудову української економіки, інфраструктури та військові потреби.

Станом на 2024 рік, загальна сума заморожених російських активів на території G7 та ЄС перевищує 300 мільярдів доларів. Деякі країни, зокрема США та Велика Британія, наполягають на тому, щоб використовувати ці кошти безпосередньо, в той час як ЄС обговорює механізми спрямування відсоткових доходів від цих активів на підтримку України.

Обмеження експорту технологій та посилення санкцій проти військово-промислового комплексу РФ

Одним з ключових пунктів нових санкцій буде посилення обмежень на експорт високотехнологічної продукції до Росії. G7 планує запровадити нові правила, які ще більше ускладнять доступ РФ до передових західних технологій, що використовуються у військовій промисловості.

Зокрема, санкції можуть зачепити:

постачання мікрочипів та електроніки, що використовуються в дронах та ракетах;

заборону на передачу програмного забезпечення та технологічних рішень;

контроль за компаніями, які можуть надавати Росії обхідні шляхи для отримання санкційної продукції.

Нафтогазові санкції

G7 також розглядає можливість подальшого обмеження російських доходів від експорту нафти та газу. Західні партнери вже запровадили обмеження на ціну російської нафти ($60 за барель), однак Росія продовжує обходити ці санкції через «сіру» торгівлю з третіми країнами.

Нові заходи можуть включати:

посилення санкцій проти судноплавних компаній, що перевозять російську нафту;

заборону на страхування таких перевезень;

санкції проти банків, що обслуговують платежі за російську нафту.

Реакція Росії та можливі наслідки

Москва вже відреагувала на заяви G7, назвавши їх «спробами економічного удушення». Російські офіційні особи заявляють, що країна адаптується до санкцій, однак експерти вказують на значні труднощі, з якими стикається економіка РФ.

Падіння доходів від експорту енергоресурсів, обмежений доступ до технологій та скорочення військово-промислового потенціалу суттєво послаблюють здатність Росії продовжувати агресію проти України.

Висновки

Західні партнери продовжують тиск на Росію через санкції, спрямовані на знищення її економічного та військового потенціалу. Велика Британія та інші країни G7 активно працюють над новими заходами, які ще більше обмежать фінансові можливості Кремля.

Успіх санкційної політики залежатиме від того, наскільки ефективно вони будуть впроваджені та чи зможе Захід запобігти обходу обмежень. У той же час Україна продовжує отримувати військову та фінансову підтримку, що є ключовим фактором у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.

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