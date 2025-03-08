



Поминальная суббота в Великий пост: традиции, верования и значение - 18.03.2025 10:13

Поминальна субота у Великий піст: що в ці дні важливо? Традиції, вірування та значення



Поминальна субота у Великий піст 2025 – особливий день, коли православні християни моляться за упокій душ померлих родичів і близьких. У цей час церква закликає вірян не лише згадати покійних у молитвах, а й виконати добрі справи в їхню пам’ять. Ця традиція має глибокий зміст і є одним із важливих етапів духовного очищення під час Великого посту.

Дата поминальної суботи у Великий піст 2025

Поминальні суботи відзначаються в різний час протягом церковного року. Однак ті, що припадають на Великий піст, мають особливе значення. Найбільш відомими є:

2-а, 3-я і 4-а суботи Великого посту – вони вважаються загальними батьківськими днями, коли поминають усіх православних християн.

М’ясопустна субота (за тиждень до початку Великого посту) – цей день також належить до загальних поминальних днів, однак має інший статус.

Радониця (дев'ятий день після Великодня) – не входить у період посту, але також є днем поминання померлих.

У 2024 році дати поминальних субот під час Великого посту припадають на:

Дні помінальних субот 2025:

30 березня (2-а субота посту)

6 квітня (3-я субота посту)

13 квітня (4-а субота посту)

Традиції поминальних субот

Богослужіння та молитви

У ці дні в православних храмах служать заупокійні літургії, під час яких читаються спеціальні молитви за померлих. Після літургії зазвичай проводять панахиди, де священники поминають усіх спочилих християн, чиї імена подають парафіяни.

Віряни також моляться вдома, запалюючи свічки перед іконами та читаючи «Отче наш», Псалом 90 або спеціальні заупокійні молитви. Вважається, що щира молитва допомагає душам покійних знайти спокій у Царстві Небесному.

Поминальні трапези

Ще одна важлива традиція – поминальна трапеза. Оскільки Великий піст – це час утримання від скоромної їжі, страви, які готують у ці дні, мають бути пісними. Найчастіше на поминальних обідах можна побачити:

Кутю – варену пшеницю або рис із медом, маком та горіхами. Це символ вічного життя та воскресіння душі.

Пісний борщ або суп

Вареники, пироги, млинці

Рибні страви (якщо це дозволено церковним уставом у конкретний день)

Компот або узвар

У старовину вважалося, що за столом має бути непарна кількість страв – 3, 5 або 7.

Благодійність та допомога нужденним

Окрім відвідування храму та організації поминальних трапез, православні люди вважають за обов’язок допомагати нужденним у ці дні. Важливими вчинками вважаються:

подача милостині;



пожертвування продуктів чи грошей на потреби храму;



допомога літнім людям або сиротам.



Вважається, що таким чином людина робить добру справу в пам’ять про покійних, що приносить їм духовну користь у загробному житті.

Вірування та народні прикмети

Поминальні суботи супроводжуються багатьма народними прикметами та віруваннями, які передавалися з покоління в покоління:

Не можна відмовляти в милостині в ці дні, адже це може нашкодити не тільки померлим, а й самому живому.

Важливо запалити свічку за упокій, навіть якщо людина не має змоги відвідати храм. Це вважається символом світла, яке допомагає душі знайти дорогу в потойбічному світі.

Не можна веселитися та голосно святкувати, адже це вважається неповагою до померлих.

Не варто прати, прибирати та виконувати важку роботу, щоб не турбувати духів предків.

Вважається, що сни, які сняться в ці дні, можуть нести важливі послання від померлих родичів.

Що не можна робити в поминальні суботи

Відмовляти в допомозі нужденним.

Влаштовувати гучні свята, вечірки чи розваги.

Споживати алкоголь, особливо в храмі або на цвинтарі.

Лихословити або сваритися – вважається, що це може зашкодити душам померлих.

Заборонено залишати після себе сміття на кладовищі або ламати могили – це велика неповага до предків.

Відвідування кладовища

Церква не забороняє відвідувати могили рідних у поминальні суботи, але радить робити це без зайвих показових дій. Важливо приходити на кладовище з молитвою, запалювати свічку, наводити лад на могилі.

Не варто приносити алкогольні напої або залишати на могилах їжу. Церква наголошує, що головне – молитва, а не ритуальні дії з їжею.

Поминальні суботи у Великий піст – це особливий час духовного єднання з тими, хто відійшов у вічність. Головне завдання в ці дні – молитовне поминання, добрі справи та прояв поваги до пам’яті предків. Виконання цих традицій допомагає не лише покійним, а й живим, адже дає відчуття єдності поколінь та душевного спокою.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини